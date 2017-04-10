Fıkra gibi 'zirai don' tedbiri

Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki kayısı üreticisi Nusrettin Karatepe; bir süre önce havaların ısınması sebebiyle çiçek açan kendisine ait bir kayısı ağacını, gece saatlerinde beklenen zirai don olayından etkilenmemesi amacıyla fıskiye sistemiyle sulamak istedi.

FISKİYE SİSTEMİ KURDU

Bu amaçla yanına fıskiye sistemi kurup ağacı sulamaya başlayan Karatepe, uzun süre bekledikten sonra suyu kapatıp evine giderek uyudu. Karatepe, sabah saatlerinde uyandığında ise beklemediği bir sonuçla karşılaştı.

KAYISI AĞACI BUZ TUTTU

Ağacının tamamen donduğunu fark eden Karatepe ve donan ağacı gören vatandaşlar, bahar mevsiminin yaşandığı şu günlerde buz tutmuş kayısı ağacı ile karşılaşınca şaşkınlık yaşadı. Su tanecikleri donan ve buz tutan kayısı ağacını gören vatandaşlar, bu ilginç görüntüyü cep telefonları ve fotoğraf makineleri ile fotoğrafladı.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM"

Antalya'dan Erzincan'a gezmeye gelen Cemal Çağlayan ise; "Antalya'da yaşıyorum. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Babamı ziyarete gelmiştim buraya. Çok güzel bir manzara fakat sahibi kayısıyı ıslatayım derken tamamen dondurmuş. Fotoğrafını çektim sosyal medyada paylaşacağım." diye konuştu.