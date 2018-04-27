Fikret Bila, Hürriyet'ten istifa etti

CHP'den İYİ Parti'ye gönderilenler yine istifa edecek

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Panmunjom Ateşkes Köyü'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı gösterilecek aday için Akşener'in geri adım atmasını isteyen CHP Lideri, beklemediği bir cevap aldı.

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Beşiktaş'ın maçtan çekilme kararında Şenol Güneş etkisi

Teknik Direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe maçına çıkıp çıkmayacakları konusunda son kararı yönetime paslasa da net tavır koydu: "Beni assalar dahi kimse oraya götürümez" Yönetim Güneş'i dinledi.