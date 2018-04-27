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Fikret Bila, Hürriyet'ten istifa etti

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'nden istifa eden Fikret Bila, emeklilik işlemlerinin başlatılmasını istedi.

Haber Merkezi | 27.04.2018 - 19:55..
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Fikret Bila, Hürriyet'ten istifa etti

Doğan Şirketler Grubu Holding (Doğan Holding) Yönetim Kurulu, medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerini, Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ye satmıştı.

HÜRRİYET'TE İSTİFA

Doğan Medya Grubu’nun, 21 Mart’ta Demirören Grubu’na satılmasının ardından Hürriyet'in en üstündeki isim Fikret Bila istifa etti.

Fikret Bila, Hürriyet'ten istifa etti

EMEKLİLİK İŞLEMLERİNİ TALEP ETTİ

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'ni yürüten Bila, Demirören ailesine istifa kararını ve emeklilik işlemlerinin başlatılması talebini bildirdi.

Fikret Bila, Sedat Ergin’in yerine 1 Mart 2017’de Hürriyet’in başına geçmişti.

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