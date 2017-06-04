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Fikret Orman Ahmet Çakar'a sert çıktı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, katıldığı televizyon programında kendisi hakkında söylenen sözlerden dolayı dert yandı.

04.06.2017 - 11:10
  1. Haberler
  2. Spor
Fikret Orman Ahmet Çakar'a sert çıktı

Fikret Orman, Beyaz TV'deki Beyaz Futbol programına konuk oldu. Orman, birçok konuda açıklamalar yaparken, daha önce Beyaz Futbol programında kendisi için söylenen sözleri sert bir dille eleştirdi.

"BEN BEŞİKTAŞ BAŞKANIYIM"

Fikret Orman, daha önceki programlardan birinde Ahmet Çakar'ın kendisi için 'Matkap Fikret' benzetmesi yaptığını ve bunun çok yakışıksız olduğunu söyledi.

Fikret Orman'dan Çakar'a matkap Fikret tepkisi - İZLE

Orman; "Ben Fikret Orman olarak sadece kendimi değil, Beşiktaş camiasını da temsil ediyorum. Hakkımda söylenen sözler ne kadar ayıp, hiç yakışıyor mu? Sinan Engin, Galatasaray ya da Fenerbahçe başkanı için aynı şeyleri söylese, gördüğüm yerde söylerim kendisine bu açıklamaların çok ayıp olduğunu..." şeklinde konuştu.

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