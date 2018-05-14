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Fikret Orman aşkının elinden tuttu

Fikret Orman, Türkiye eski güzeliyle olan beraberliği artık belgelendi.

Haber Merkezi | 14.05.2018 - 07:43..
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ÜÜ

Televizyon yıldızı Esra Erol 36. yaş gününü Nişantaşı’ndaki bir mekanda önceki akşam kutladı. Gecede bir ilk yaşandı.

Bir süredir adı Özlem Kaymaz'la anılan Fikret Orman, ezber bozdu. Boşandıktan sonra hiçbir aşkıyla basına poz vermeyen Beşiktaş Başkanı, önceki akşam Nişantaşı'nda Türkiye eski güzeliyle olan beraberliğini böyle ilan etti.

3 ÇOCUK ANNESİ

Özlem Kaymaz’ın da 16 yıl evli kalıp 2012’de boşandığı Hollandalı Watze de Vries’den 3 çocuğu var.

Fikret Orman’ın 1992’de evlenip 2002’de boşandığı Sedef Orman’dan iki kızı var.

Fikret Orman aşkının elinden tuttu

Fikret Orman aşkının elinden tuttu

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