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ABD'den Rakka açıklaması

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Rakka'yı DEAŞ'tan kurtarmak için Türkiye ile beraber çalışmak istediklerini söyledi.

09.05.2017 - 18:52
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ABD'den Rakka açıklaması

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Rakka'yı terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması için düzenlenen operasyonla ilgili konuştu.

"AMACIMIZ TÜRKLERLE BERABER ÇALIŞMAK"

Danimarka'da bulunan Mattis, burada yaptığı açıklamada, "Amacımız Rakka'yı almak için Türklerle beraber çalışmak, bunu nasıl yapacağımızı ise çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

15 ÜLKE BİR ARAYA GELDİ

Terör örgütü DEA'a karşı Suriye ve Irak’ta savaşan koalisyona dahil 15 ülkenin savunma bakanları ile üst düzey yöneticileri bugün Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ta bir araya geldi.

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ABD'den Rakka açıklaması

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