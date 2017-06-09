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Fikri Işık: Barış rüzgarlarının estiği dönem geride kaldı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli'de AK parti tarafından düzenlenen iftarda konuştu.

09.06.2017 - 23:07
  1. Haberler
  2. Politika

fikri ışık

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen AK Parti 3. Geleneksel STK İftarına katılan Işık, demokratik bir ülkeyi diğerlerinden ayıran en önemli noktalardan birinin, sivil toplum kuruluşlarının varlığı olduğunu söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının, ülkenin ve şehirlerin kalkınmasına verdiği katkının çok değerli olduğunu vurgulayan Işık, Kocaeli'de siyaset kurumu ile sivil toplum kuruluşlarının birlikteliğinin şehre hizmet olarak geri döndüğünü kaydetti.

"BARIŞ RÜZGARLARI GERİDE KALDI"

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Işık, şöyle devam etti:

"O barış rüzgarlarının estiği dönemler geride kaldı. Pek çok tehdidin, pek çok belirsizliğin artık gündemde olduğu bir konjonktür yaşıyoruz. Hele hele bölgemiz, bu noktada dünyada en fazla türbülansın yaşandığı bölge. Artık tehditlerin de terörün de küreselleştiği bir dönemi yaşıyoruz. İşte böyle bir dönemde, Türkiye olarak biz, mazlumun yanında ve haksızlıkların karşısında durmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Bu noktada ilkesel duruşumuzdan asla taviz vermiyoruz. Türkiye'den medet uman insanlara el uzatmaya devam ediyoruz. Türkiye'den beklentisi olan ülkelerin beklentilerini karşılamaya büyük gayret gösteriyoruz."

Işık, mücadele ettikleri zorluklar olduğunu vurgulayarak, bunların başında terörün geldiğini anlattı. Terörle mücadelede, tarihin en başarılı döneminin yaşandığına dikkati çeken Işık, "Şu anda terör örgütünün beli kırılmıştır. Terör örgütünde ciddi bir dağılma başlamıştır. İnşallah bunu sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu vesileyle bugün şehit olan şehitlerimize ve bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

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