Fikri Işık: Bedelli askerlik değerlendirilecek

Başbakan Binali Yıldırım, dün akşam İzmir Alsancak garında, gazetecilerin katılımıyla ’Başbakan ile Gündem’ adlı ortak canlı yayına konuk oldu.

Yıldırım program sırasında bedelli askerlikle ilgili, "Bakış açım müspet ancak soru işaretlerini ortadan kaldırmamız lazım. Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus." açıklamasında bulundu.

"HÜKÜMETİMİZ MUTLAKA BU KONUYU DEĞERLENDİRECEKTİR"

Başbakan Binali Yıldırım’ın bedelli askerlik konusundaki açıklamasını değerlendiren Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Bizim hepimizin farklı düşüncesi olabilir, ama Sayın Başbakanımız bu konuya 'müspet bakıyorum' dedikten sonra hükümetimiz bu konuyu mutlaka değerlendirecektir. Bu konuda hükümetimizin yaptığı değerlendirme sonucunda cumhurbaşkanımızın gıyasetinde alınacak karar, hepimiz için geçerli bir karar olacaktır." dedi.