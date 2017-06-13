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Fikri Işık: Bedelli askerlikle ilgili gelişme yok

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

13.06.2017 - 12:43
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Bakan Fikri Işık, Güneydoğu sınır hattındaki askeri birliklerdeki Mehmetçik ile sahur ve iftar programlarında bir araya geldiklerini söyledi.

MEHMETÇİĞİN MORALİ YÜKSEK

Mehmetçiğin moralinin üst seviye olduğuna dikkati çeken Işık, sınır güvenliğine ilişkin çalışmalar kapsamında; "Entegre Sınır Güvenliği Sisteminde teknolojinin tüm imkanlarından faydalanacağız. Aselsan, Havelsan ve diğer özel sektörün temsilcilerinden... Örnek uygulamayı ortaya koyacağız ve oradaki asker, polis, jandarmadan aldığımız beslemeye göre sınır güvenlik sistemini tüm bölgede yaygınlaştıracağız." dedi.

BEDELLİ ASKERLİK SORUSU

Işık, bedelli askerlik noktasında Milli Savunma Bakanlığı cephesinde yeni bir gelişme olmadığının altını çizerek, "Harp cephesinde yeni bir gelişme yok." dedi.

Suriye'nin kuzeyinde muhalif gruplar arasında çatışmaların var olduğu söylentilerine de değinen Işık, orada büyük bir olayın olmadığını söyledi.

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