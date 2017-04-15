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Fikri Işık: Sonuç ne çıkarsa başımızın üstündedir

Kocaeli'de konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık "Yarın sonuç ne çıkarsa çıksın başımızın üstünde yeri var" dedi.

15.04.2017 - 12:34
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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun İzmit'te bir restoranda düzenlediği 'Genç Sporcular Buluşması'na katıldı. Bakan Işık yarın çok önemli bir tercih için sandığa gidileceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"YARIN SANDIKTA VERECEĞİNİZ OY, TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR"

"Türkiye'nin hükümet sistemini değiştiren anayasa değişikliği teklifini sizler oylayacaksınız. Yarın sandıkta vereceğiniz oy Türkiye'nin geleceğini çok yakından ilgilendiriyor. Türkiye özellikle dünyada pek çok ülkenin büyük atılımlar yaptığı dönemlerde kendi iç sıkıntılarından dolayı atılımlarını gerçekleştiremeyen bir ülke. Türkiye maalesef önemli bir zaman dilimini kendi enerjisini kendi içinde harcayarak geçirdiği için dünyanın büyümesinden zamanında ciddi pay alamamış ülke.

"BİZ İSTİYORUZ Kİ GÜÇLÜ BİR EVET ÇIKSIN"

Yarın sandığa gideceğiz, biz istiyoruz ki güçlü bir evet çıksın. Bazı arkadaşlarımız da hayır çıksın istiyor. Kararı siz vereceksiniz. Kararı verirken inanın herşeyi en ince noktasına kadar değerlendirip sonradan kararınızı oluşturmanız önemli.

"SONUÇ NE ÇIKARSA ÇIKSIN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDEDİR"

Sonuç ne çıkarsa çıksın başımızın üstündedir. Hiç kimsenin çıkan sonucu tartışma hakkı ve lüksü de yoktur. Türkiye maalesef uzun yıllar istikrarsız dönemler yaşadığı için Türkiye arzu ettiği büyümeyi yakalayamadı. Bu arada Türkiye'nin kaybettiği yılları kaybetmeyen ülkelerin ne noktaya geldiğini iyi biliyoruz"

Fikri Işık: Sonuç ne çıkarsa başımızın üstündedir

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