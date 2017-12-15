Fikri Işık: Terör örgütü kıpırdayamaz hale geldi

Son dönemlerde Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da AK Parti'ye yoğun destek verildiğinin altını çizen Işık, "Son dönemde bölgede AK Parti'ye desteğin artmasının sebeplerinden biri de terörle mücadeledeki bu kararlılığımızdır. Hiç kimsenin halkın iradesine de malına da canına da ipotek koyma hakkının olmadığını, böyle bir zorbalığa devletin asla müsade etmeyeceğini herkes gördü" dedi.

"Bu mücadele kesinlikle taviz vermeden devam edecek" diyen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Hamdolsun terör örgütü kıpırdayamaz hale geldi. Bu mücadelede en küçük bir tereddüte yer yok. Bunu yaparken 1990'lü yılların yanlışlarının yapılmaması için çok dikkatli davranıyoruz. Teröristle, terörle mücadele ederken kardeşliğimizi daha da güçlendirmek, birliğimizi ve beraberliğimizi daha da tahkim etmek için çalışmalarımızı da sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.