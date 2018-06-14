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Fikri Işık’tan Kartepe’ye üniversite müjdesi

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli'de yaptığı konuşmada, Kartepe'ye üniversite yapılacağını söyledi.

İHA | 14.06.2018 - 15:13..
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık,"Kartepe’ye yapılacak çok önemli projelerle, Kartepe’nin marka değeri daha da artacaktır. Başta Kocaeli’nin 3. üniversitesi, Kocaeli Adliye Sarayı, Kartepe Millet Bahçesi, Kartepe Metro bağlantısı gibi yüksek etkileşimi olan vizyon projeler Kartepe’ye çok yakışacaktır" dedi.

Fikri Işık’tan Kartepe’ye üniversite müjdesi

"ÜNİVERSİTE KENTTE DEĞER KATACAK"

Fikri Işık, "Önümüzde ki süreçte cennet ilçemiz Kartepe’ye yapılacak çok önemli projelerle, Kartepe’nin marka değeri daha da artacaktır. Başta Kocaeli’nin 3. üniversitesi, kente değer katacaktır" dedi.

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