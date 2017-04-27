Fikri Sağlar'a göre CHP devrimin merkezi olmalı

CHP'li Fikri Sağlar, 16 Nisan başarısızlığının sorumlusu olarak Kılıçdaroğlu yönetimini gösterdi ve CHP'nin yeni bir yönetim anlayışıyla sokak mücadelesine öncülük etmesi gerektiğini savunarak sokak mücadelesine önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

"TEK YOL DEVRİM"

İşte Sağlar'ın, sosyalist/mezhepçi gazete Birgün'de yazdıkları:

"Hala umut var. Bu durumdan kurtulmanın tek yolu belli!.. Rejim değiştiren anayasayı değiştirmek için devrim yapmak!..

"SOKAKLARA ÇIKALIM"

Önce demokrasiyle özdeşleşmek, kafalarda ve vicdanlarda cesurca yola çıkmaya karar vermek, sonra tüm sol güçlerin bir araya geleceği yeni bir siyaset yapma biçimi ve yapısıyla alanlara, sokaklara mahallelere çıkmak!..

"CHP'YE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR"

Hayır’da birleşenleri içine alacak bir politika ile, laik parlamenter demokrasiyi yeniden kurmak adına inanarak mücadeleye başlamak!.. Hayır’da birlik olan ya da olmayan herkese birlikte yaşamın temeli olan demokrasi, adalet, özgürlük ve eşitliği bir daha, bir daha bıkmadan anlatmak… Bu konuda CHP’ye büyük görev düşüyor!.. Genetik solcu ve bir o kadar fedakar örgütü bunu başarır!"