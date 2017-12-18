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Fil Kulaklı Ahtapot nedir

Sarkık kulaklı ahtapot, kulakları sayesinde okyanus tabanında daha kolay yiyecek buluyor.

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Grimpoteuthis cinsi aktapotlar okyanuslarda yaşar ve sarkık kulakları sayesinde suyun derinliklerine dalarak yiyecek bulur.

3-5 YIL YAŞARLAR

Okyanusun derinliklerinde yaşayan bu hayvanların gözleri sevimli ve kulak gibidir. Denizin 3 bin veya 5 bin metre derinliklerinde bulunurlar ve 3-5 yıl yaşarlar.

DÜNYANIN EN BÜYÜK FİL KULAKLI AHTAPOTU 1.8 METRE UZUNLUĞUNDA

Bu hayvanlar Yeni Zelanda, Avusturalya, Filipinler, Papua Yeni Gine gibi okyanuslarda yaşar. Dünyanın en büyük 'Fil Kulaklı Ahtapot'u, 1.8 metre uzunluğundadır ve 5.9 kilogram ağırlığına sahiptir.

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