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Fildişi'ndeki FETÖ okulları TMV'ye devredildi

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahilleri'nde FETÖ'ye bağlı 4 okulun Türkiye Maarif Vakfı'na devri tamamlandı.

AA | 02.08.2018 - 11:20..
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erdogan

Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Esra Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı okulları daha önce Türkiye'ye teslim etme kararı alan Fildişi Sahilleri'nin Abidjan şehirdeki okulların TMV'ye devir işlemlerini tamamladığını  bildirdi.

15 TEMMUZ'DA DAYANIŞMA

Ülkenin, 15 Temmuz darbe girişiminin ertesinde Türkiye ile büyük bir dayanışma sergilediğinin altını çizen Demir, Fildişi makamlarının FETÖ okullarının TMV'ye devriyle ilgili mevzuat çerçevesinde ellerinden geleni  yaptığını söyledi.

Büyükelçi Demir, "FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfına  devredilmesi iki ülke arasındaki kuvvetli dostluk bağlarını teyit eden bir  gelişme oldu." ifadesini kullandı.

TMV Başkanı Birol Akgün de Fildişi hükümetine teşekkür ederek, Fildişi Sahili yöneticileri ile uzun süredir devam eden görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirtti.

4 OKUL 300 ÖĞRENCİ

"Fildişi Sahilleri'nin Abidjan kentindeki FETÖ İltisaklı 4 okul ve 300  öğrenciden oluşan Şafak okulları vakfımıza devredildi. Türkiye'deki 24 Haziran seçimleri sonrasında uluslararası siyasi hava Türkiye lehine güçlü biçimde değişmiştir." diyen Akgün, okulların devir süreçlerinin özellikle Afrika  kıtasında artarak devam edeceğini öngördüğünü anlattı.

Dünyanın farklı bölgelerinde FETÖ iltisaklı okulları teslim alan ve  yeni okullar açan vakıf, dünya genelinde 100'ün üzerinde okulda eğitim-öğretim faaliyeti yürütüyor.

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