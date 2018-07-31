Filipinler Devlet Başkanı 68 lüks arabayı parçalattı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, uyuşturucu mafyaları ve yolsuzlukla mücadelesini gerçekleşen operasyonlarda ele geçirilen 68 tane lüks aracı herkesin önünde parçalatarak kararlılığını gösterdi. parçalama işlemi geçtiğimiz Mart ayında da yapılmıştı.

"YOLSUZLUK BİR GÜNDE BİTECEK BİR ŞEY DEĞİL"

Uyuşturucu mafyalarından ele geçirilen lüks araçları parçalatarak dünyaya yolsuzluk ve uyuşturcu mafyalarına karşı tutumunu göstermek isteyen Duterte, "Yolsuzluk bir günde bitebilecek bir şey değil. Dünyaya Filipinler’in, yatırım yapılabilecek uygun ve güvenilir bir yer olduğunu göstermek istiyorum, burada yolsuzluğa yer yok" ifadelerini kullandı.

KAÇAK ARAÇLAR PARÇALANARAK İMHA EDİLİYOR

Duterte, en son Mart ayındaki kaçak araç parçalama işlemine katılmış, o gün 500 bin dolar değerindeki lüks otomobilleri parçalattırmıştı. Filipinler’de ele geçirilen kaçak araçların hepsi parçalanarak yok ediliyor.