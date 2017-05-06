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Filipinler'de 2 patlama: Ölü ve yaralılar var

Filipinler'in başkenti Manila'da meydana gelen iki patlamada 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

06.05.2017 - 22:02
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Emniyet yetkililerinden Oscar Albayalde, düzenlediği basın toplantısında Manila'nın Quiapo bölgesindeki Manila Altın Camisi yakınlarında yerel saatle 05.55'te meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığı söyledi.

OFİSE GÖNDERİLEN PAKET PATLADI

Albayalde, patlamanın bir avukatın ofisine gönderilen bir paketten kaynaklandığını ve paketi taşıyan ile teslim alan kişilerin burada öldüğünü ifade etti.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Albayalde'nin basın toplantısının hemen ardından yerel saatle 08.30'da ilk patlamanın olduğu yerin yakınlarında ikinci patlama olduğu belirtildi.

Söz konusu ikinci patlamada 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

MÜSLÜMANLARIN YAŞADIĞI BÖLGE

Olayla ilgili soruşturma açılırken patlamaların meydana geldiği bölgede, çoğunlukla Müslüman nüfusun yaşadığı öğrenildi.

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