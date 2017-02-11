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Filipinler'de 6.5 şiddetinde deprem

Filipinler'in güneyini vuran 6.5 büyüklüğündeki depremde en az 15 kişi hayatını kaybetti.

11.02.2017 - 09:43
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Merkez üssü Mindanao adasının Surigao kenti olan depremin ardından halk, geceyi sokakta geçirdi. Binlerce kişi, tsunami yaşanacağı korkusuyla kenti terk ederek güvenli bölgelere sığındı.

Filipinler'de 6.5 şiddetinde deprem

15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filipinler’de dün gece geç saatlerde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 15 kişi hayatını kaybederken, 100’den fazla kişi de yaralandı.

Binalar ve bir köprü depremden büyük hasar gördü. Bir havaalanı da kullanılamaz hale geldi. Deprem sebebiyle elektrikler kesildi.

Filipinler'de 6.5 şiddetinde deprem

ÇOK SAYIDA İNSAN EVLERİNİ TERK ETTİ

Başken Manila’ya 700 kilometre uzaklıkta, Filipinler’in kuzey bölgesindeki 140 bin nüfuslu Surigao şehrinde meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle insanlar evlerini terk etti.

Filipinler'de 6.5 şiddetinde deprem

Filipinler'de 6.5 şiddetinde deprem

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