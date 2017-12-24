taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.099
USD
3,8149
EURO
4,5238
ALTIN
156,38
PETR
65,0200

Filipinler'de bilanço artıyor: 200 ölü

Filipinler'de etkili olan tropikal Tembin (Vinta) tayfununun neden olduğu sel ve heyelanlarda ölü sayının 200'e ulaştığı bildirildi.

AA | 24.12.2017 - 10:11..
  1. Haberler
  2. Dünya

Şinhua ajansının haberine göre, afet yönetimi yetkilileri, tayfunda Mindanao Adası'ndan 153, Zamboanga'dan 47 olmak üzere toplam 200 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Polis yetkilileri, kayıp 72 kişinin arandığını kaydetti.

Filipinler'de bilanço artıyor: 200 ölü

BM YARDIMA HAZIR

Tayfunun Vietnam'a doğru ilerlediği belirtildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, can kayıplarıyla ilgili çok üzgün olduğunu ifade ederek, BM'nin yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Filipinler'de bilanço artıyor: 200 ölü

20 MİLYON DOLARLIK HASAR OLUŞTU

Ülkede geçen hafta etkili olan Urduja fırtınasının yol açtığı sel ve heyelanlarda 40'tan fazla kişi yaşamını yitirmiş, 20 milyon dolar hasar oluşmuştu. Filipinler'de her yıl Pasifik kaynaklı 20'ye yakın tayfun ve fırtına etkili oluyor

İlginizi Çekebilir
Kraliçe Elizabeth'in gelinini üzen broş
Kraliçe Elizabeth'in Noel yemeğine katılan Kent Prensesi Michael’in davette taktığı broş, 'ırkçı' olarak nitelendirildi.
Trump’ın mülteci programını askıya almasına yargı engeli
ABD Başkanı Trump’ın 24 Ekim’de 11 ülkeden gelen mülteci kabullerine yönelik aldığı durdurma kararı kısmen askıya alındı.
Somali'de Türk askeri eğitim merkezi mezunlarını verdi
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türk askeri eğitim merkezi, ilk mezunlarını verdi.
İsrailli gazeteci Levy: İsrail uyuşturucu bağımlısı gibi
Ülkesinin yanlış politikalarını her fırsatta eleştiren Haaretz yazarı Gideon Levy, İsrail'in ve hamisi ABD'nin Siyonist-işgalci politikalarını uyuşturucu bağımlılığına benzetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
2 yeni KHK yayınlandı

2 yeni KHK yayınlandı

43
Suudi prens Velid'e 6 milyar dolarlık kefalet

Suudi prens Velid'e 6 milyar dolarlık kefalet

62
CHP'liler Atatürk'ün Berlin'e gelişinin 100. yılını andı

CHP'liler Atatürk'ün Berlin'e gelişinin 100. yılını andı

139
Hamas: Trump İsrail'i Yahudi devleti olarak tanıyabilir

Hamas: Trump İsrail'i Yahudi devleti olarak tanıyabilir

63
KHK ile taşeron işçilerin yeni dönemi başladı

KHK ile taşeron işçilerin yeni dönemi başladı

52
4/C'liler 4/B statüsüne geçirildi

4/C'liler 4/B statüsüne geçirildi

40
Çin'de elektrikli araçlar yollarda şarj edilebilecek

Çin'de elektrikli araçlar yollarda şarj edilebilecek

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM