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Filipinler'de bir otele silahlı saldırı düzenlendi

Filipinler'de Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bir otelde silah ve patlama sesleri duyuldu. 36 Kişi öldü.

02.06.2017 - 09:05
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Perşembe gecesi otelin kumarhanesine giren silahlı saldırgan 36 kişinin ölümüne neden oldu. Olayın arrdından hemen bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Filipinler'de bir otele silahlı saldırı düzenlendi

TERÖR OLMADIĞI AÇIKLANDI

Olayın terör olmadığını söyleyen yetkililer, kurbanların büyük bir kısmının saldırganın kumarhane masalarını ateşe vermesinin ardından çıkan dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Filipinler'de bir otele silahlı saldırı düzenlendi

SALDIRGAN KENDİNİ YAKTI

Polis, saldırıyı düzenleyen kişinin olayın hemen ardından kendini yaktığını ve öldüğünü belirtti.

Filipinler'de bir otele silahlı saldırı düzenlendi

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI UYARDI

ABD Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya paylaşımında vatandaşlarını bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Filipinler'de bir otele silahlı saldırı düzenlendi

ASKERLER DE OLAY YERİNE GELDİ

Otelde bulunanlar saldırının ardından kendiini dışarıya attı. Olayın hemen ardından da askerler olayın bulunduğu yere gelerek güvenliği sağladı.

Filipinler'de bir otele silahlı saldırı düzenlendi

Filipinler'de bir otele silahlı saldırı düzenlendi

Filipinler'de bir otele silahlı saldırı düzenlendi

Filipinler'de bir otele silahlı saldırı düzenlendi

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