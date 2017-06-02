Filipinler'de bir otele silahlı saldırı düzenlendi

Yapılan yeni düzenlemeyle müteahhitlik sektörünün hareketleneceği öngörülüyor.

Huysuz Virjin tiplemesiyle tanıdığımız Seyfi Dursunoğlu, kendini öve öve bitiremedi.

Seyfi Dursunoğlu: Kimse benden iyi olamıyor

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ABD'den Kuzey Kore'ye ek yaptırım kararı

ABD, Kuzey Kore'nin nükleer silah faaliyetlerine ürün ve hizmet tedarik ettiği gerekçesiyle 10 kuruluş ve 4 kişiyi yaptırım listesine ekledi