Filipinler'de bir otele silahlı saldırı düzenlendi

Perşembe gecesi otelin kumarhanesine giren silahlı saldırgan 36 kişinin ölümüne neden oldu. Olayın arrdından hemen bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.
TERÖR OLMADIĞI AÇIKLANDI
Olayın terör olmadığını söyleyen yetkililer, kurbanların büyük bir kısmının saldırganın kumarhane masalarını ateşe vermesinin ardından çıkan dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini açıkladı.
SALDIRGAN KENDİNİ YAKTI
Polis, saldırıyı düzenleyen kişinin olayın hemen ardından kendini yaktığını ve öldüğünü belirtti.
ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI UYARDI
ABD Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya paylaşımında vatandaşlarını bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardı.
ASKERLER DE OLAY YERİNE GELDİ
Otelde bulunanlar saldırının ardından kendiini dışarıya attı. Olayın hemen ardından da askerler olayın bulunduğu yere gelerek güvenliği sağladı.