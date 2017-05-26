Filipinler'de çatışmalar sürüyor

Filipinler’de ülkenin güneyinde sıkıyönetim ilan edilen Mindanao eyaletine bağlı Marawi kentinde terör örgütü DAEŞ bağlantılı militanlarla çatışmalar sürerken binlerce sivil bölgeye terk etmeye devam ediyor.

SİVİLLER TAŞINIYOR

Euronews'in haberine göre; Aralarında çocukların da bulunduğu siviller Marawi kentindeki bir askeri kampa yerleştirildi. Marawi kentinde güvenlik güçleriyle Maute militanları arasında iki gündür süren çatışmalarda 31 militan ölü ele geçirildi, 11 askerin de yaşamını yitirdiği bildirildi. Kaçırılan 12 kişiden ise henüz haber alınamadı.

ENDONEZYALI VE MALEZYALI SAVAŞÇILAR

Hükümet, kenti ele geçiren militanların arasında çoğunlukla Endonezya ve Malezyalı savaşçıların bulunduğunu açıkladı.

Devlet Başkanı Duterte, Mindanao adasında ilan edilen 60 günlük sıkıyönetimin uzatılabileceğini ve tüm ülkeye yayılabileceği mesajını verdi.

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