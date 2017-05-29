taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.695
USD
3,5815
EURO
4,0022
ALTIN
145,95
PETR
52,1400

Filipinler'de DEAŞ terörü şiddetlendi

DEAŞ'ın Filipinler uzantısı Maute terör örgütü, can almaya devam ediyor.

29.05.2017 - 09:21
  1. Haberler
  2. Dünya

Filipinler'de Mindanao eyaletini kuşatma altına altına alan militanlar, güvenlik güçleri ile çatışıyor.

Filipinler'de DEAŞ terörü şiddetlendi

Çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği çatışmalarda Maute, son olarak rehin aldığı 16 sivili infaz ettikten sonra cesetlerini sokaklara attı. Şehir merkezinde bir arazide bulunan 8 cesedin yanı sıra, Mindanao Üniversitesi kampüsüne de çoğu kadın ve çocuktan oluşan 8 ceset bırakıldı.

Filipinler'de DEAŞ terörü şiddetlendi

YAŞAYANLARIN ÇOĞUNLUĞU MÜSLÜMAN

Mindanao eyaleti, Filipinlerde müslüman çoğunluğun yaşadığı bölgelerden biri olarak biliniyor. Maute'nin katlettiği sivillerin büyük bir çoğunluğunu da müslümanlar oluşturuyor.

Filipinler'de DEAŞ terörü şiddetlendi

Filipinler'de DEAŞ terörü şiddetlendi

Filipinler'de DEAŞ terörü şiddetlendi

Filipinler'de DEAŞ terörü şiddetlendi

İlginizi Çekebilir
Avustralya’dan Afrika’ya yardım
Dışişleri Bakanı Julie Bishop, Afrika ülkelerine 14,3 milyon dolar ek yardımda bulunacaklarını bildirdi.
Kuzey Kore'de füze denemeleri sürüyor
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ve Güney Kore'yi endişelendirecek bir adım daha attı.
Avustralya Afganistan'a takviye asker yolluyor
Avustralya Savunma Bakanı Payne, Afganistan'a 30 asker daha yollayacaklarını açıkladı.
Almanlar İncirlik ile ilgili kararını iki hafta içinde verecek
Almanya Dışişleri Bakanlığı, İncirlik hava üssünde bulunan askerlerini geri çekip çekmeme kararını iki hafta içinde alacağını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
The Times: Türkler gündemden kaçmak için mi havadan bahsediyor

The Times: Türkler gündemden kaçmak için mi havadan bahsediyor

74
HDP'li Sarıyıldız ve Hezer'in vekillikleri düşürülüyor

HDP'li Sarıyıldız ve Hezer'in vekillikleri düşürülüyor

119
Fenerbahçe'nin 5 yıldız isyanı

Fenerbahçe'nin 5 yıldız isyanı

84
Brüksel'de çöpleri toplamayan belediyeye protesto

Brüksel'de çöpleri toplamayan belediyeye protesto

30
Bitlis'te PKK'lı Nuran Ekinci öldürüldü

Bitlis'te PKK'lı Nuran Ekinci öldürüldü

97
Suriye'de rejim güçleri Türkmendağı'nı vurdu

Suriye'de rejim güçleri Türkmendağı'nı vurdu

35
Moussa Sow, Caner Erkin'in paylaşımını beğendi

Moussa Sow, Caner Erkin'in paylaşımını beğendi

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM