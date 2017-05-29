Filipinler'de DEAŞ terörü şiddetlendi

Filipinler'de Mindanao eyaletini kuşatma altına altına alan militanlar, güvenlik güçleri ile çatışıyor.

Çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği çatışmalarda Maute, son olarak rehin aldığı 16 sivili infaz ettikten sonra cesetlerini sokaklara attı. Şehir merkezinde bir arazide bulunan 8 cesedin yanı sıra, Mindanao Üniversitesi kampüsüne de çoğu kadın ve çocuktan oluşan 8 ceset bırakıldı.

YAŞAYANLARIN ÇOĞUNLUĞU MÜSLÜMAN

Mindanao eyaleti, Filipinlerde müslüman çoğunluğun yaşadığı bölgelerden biri olarak biliniyor. Maute'nin katlettiği sivillerin büyük bir çoğunluğunu da müslümanlar oluşturuyor.