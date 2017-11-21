taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.912
USD
3,9355
EURO
4,6220
ALTIN
161,94
PETR
62,2900

Filipinler'de Ebu Seyyaf rehineleri kurtarıldı

Filipinler'in güneyinde Ebu Seyyaf örgütü tarafından rehin tutulan 5 Filipinli balıkçı kurtarıldı.

21.11.2017 - 09:43
  1. Haberler
  2. Dünya

f

Askeri yetkililer, Ortak Görev Gücü Tawi-Tawi ve Deniz Kuvvetleri Batı Mindanao Komutası'nın Languyan'a bağlı Sugbay adasında düzenlenen operasyonda 5 Filipinli rehinenin kurtarıldığını açıkladı.

HÂLÂ 7 YABANCI REHİN TUTULUYOR

Filipinli balıkçılar, geçen ay Ebu Seyyaf üyeleri tarafından Simbahan köyünde kaçırılmıştı. Ebu Seyyaf örgütünün hâlâ 7 yabancıyı ve 10 Filipinliyi rehin tuttuğu belirtiliyor.

ÖRGÜT EYLEMLERİYLE BİLİNİYOR

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.

İlginizi Çekebilir
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov adına vakıf kuruldu
Saldırı sonucu yaşamını yitiren Rusya'nın Eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov adına kurulan Uluslararası Karlov Vakfı Moskova'da tanıtıldı
AB kurumları İngiltere'yi terk ediyor
Brexit'in ardından Londra’da bulunan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Amsterdam’a, Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) Paris’e taşınma kararı aldı.
ABD'de taciz suçlamalarının basın ayağı
ABD'de ünlü isimler hakkında çıkan taciz suçlamalarının basın ayağına geçildi. New York Times Beyaz Saray muhabiri görevden uzaklaştırıldı.
Madonna'nın 108 çıplak fotoğrafı açık artırmaya çıkıyor
Dünya starı Madonna'nın 108 adet çıplak fotoğrafı açık artırmayla satılacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rus ordusu Türk hava sahasını kullanmaya başladı

Rus ordusu Türk hava sahasını kullanmaya başladı

39
CHP'li Mustafa Balbay'ın kahkaha attıran iddiası

CHP'li Mustafa Balbay'ın kahkaha attıran iddiası

104
Ahmet Hakan'dan HDP'li vekillere: Artık seçiminizi yapın

Ahmet Hakan'dan HDP'li vekillere: Artık seçiminizi yapın

77
Terör örgütü PKK'nın ekran yüzü Şırnak'ta öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın ekran yüzü Şırnak'ta öldürüldü

94
Koreli Ayla'dan gazi babasına ziyaret

Koreli Ayla'dan gazi babasına ziyaret

19
Bakan Albayrak madenlerdeki sömürü düzenini bitirecek

Bakan Albayrak madenlerdeki sömürü düzenini bitirecek

35
Nagehan Alçı Reza Zarrab davasını yorumladı

Nagehan Alçı Reza Zarrab davasını yorumladı

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM