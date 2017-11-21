Filipinler'de Ebu Seyyaf rehineleri kurtarıldı

Askeri yetkililer, Ortak Görev Gücü Tawi-Tawi ve Deniz Kuvvetleri Batı Mindanao Komutası'nın Languyan'a bağlı Sugbay adasında düzenlenen operasyonda 5 Filipinli rehinenin kurtarıldığını açıkladı.

HÂLÂ 7 YABANCI REHİN TUTULUYOR

Filipinli balıkçılar, geçen ay Ebu Seyyaf üyeleri tarafından Simbahan köyünde kaçırılmıştı. Ebu Seyyaf örgütünün hâlâ 7 yabancıyı ve 10 Filipinliyi rehin tuttuğu belirtiliyor.

ÖRGÜT EYLEMLERİYLE BİLİNİYOR

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.