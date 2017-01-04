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Filipinler’de hapishane basıp 158 mahkumu kaçırdılar

Güvenlik güçleri ile silahlı militanların çatışması sırasında kargaşadan faydalanan 158 mahkum firar etti.

DHA | 04.01.2017 - 09:40
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Hapishane baskınını Mora İslam Kurtuluş Cephesi’nden ayrılan Bangsamoro İslam Kurtuluş Savaşçıları adlı örgüte mensup militanlar tarafından gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.

HAPİSHANEYİ BASIP 158 MAHKUMU KAÇIRDILAR

Filipinler’de Kuzey Cotabato Eyaleti Hapishanesini basan silahlı grup 158 mahkumu kaçırdı.

Hapishane Müdürü Peter Bungat saldırının örgütün tutuklu komutanlarından birini kurtarmaya yönelik bir operasyon olduğunu belirtti. Resmi makamlar ise saldırının arkasında kim yada kimlerin olduğu konusunda açıklama yapmadılar.

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