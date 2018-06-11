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Filipinler'de Katolik rahip ayin sırasında öldürüldü

Filipinler'in kuzeyindeki Nueva Ecija eyaletinde bir Katolik rahip kilisedeki ayin sırasında öldürüldü.

AA | 11.06.2018 - 18:49..
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rahip

Emniyetten yapılan açıklamada Rahip Richmond Nilo'nun, Zaragoza şehrindeki hizmet verdiği şapelde pazar ayini sırasında iki silahlı saldırgan tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Şapelin penceresinden içeriye ateş eden saldırganların, motosikletle kaçarak olay mahallinden uzaklaştığı ifade edildi.

ÖZEL BİRİM KURULDU

Saldırganların yakalanması ve olayın ayrıntılı olarak soruşturulması için özel bir polis biriminin kurulduğu kaydedildi.

Filipinler Katolik Rahipler Konferansı cinayeti kınarken, Rahip Nilo'nun öldürülmesinin ülkede son aylarda işlenen üçüncü rahip cinayeti olduğuna dikkat çekildi.

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