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Filipinler'de kiliseye bombalı saldırı

Filipinler'in güneyinde bir Noel ayini sırasında el bombasıyla düzenlenen saldırıda 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA | 24.12.2016 - 22:54
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Ülke basınında yer alan haberlere göre, Filipinler'in güneyindeki Kuzey Cotabato eyaletinin Midsayap kentinde bulunan Santo Nino Paris kilisesi görevlisi Fr. Jay Virador, Noel ayini sırasında kilise dışında el bombası patlatıldığını belirtti.

Filipinler'de kiliseye bombalı saldırı

Jay Virador, saldırıda 12 kişinin yaralandığını, Noel ayinini son duaları yapamadan sonlandırdıklarını söyledi.

Emniyet kaynakları, kilisenin önündeki bir polis aracı yakınlarında meydana gelen olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

Saldırının sorumluluğunun henüz üstlenen olmadı.

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