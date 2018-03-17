Filipinler'de küçük uçak düştü: 7 ölü

Filipinlerde 6 kişiyi taşıyan küçük tipte bir yolcu uçağı, yerleşim yerine düştü. Yerleşim yerinde bölge halkının da bulunduğu belirtilirken, ölü sayısından artmasından endişe ediliyor.

YERLEŞİM YERİNE DÜTÜ

Yerel medyadaki haberlerde, uçağın kalkıştan hemen sonra başkent Manila'nın kuzeyinde bulunan Bulacan kentindeki bir yerleşim yerine düştüğü belirtildi.

Filipinler Sivil Havacılık İdaresi sözcüsü Eric Apolonio, Plaridel Havaalanı'ndan kalkan 6 kişinin bulunduğu Lite Air Express'e ait Piper PA-23 model uçağın yerleşim yerine düştüğünü ifade ederek, en az 7 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

ÖLÜ SAYISININ ARTIŞINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Uçağın yerleşim yerine düştüğü için ölü sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

Olay yerine arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.











