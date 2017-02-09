taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.249
USD
3,7148
EURO
3,9730
ALTIN
148,05
PETR
55,1400

Filipinler'de ordu komünist isyancılarla çatıştı

Filipinler'de güvenlik güçleri ile komünist isyancılar arasında çatışma çıktı.

09.02.2017 - 04:09
  1. Haberler
  2. Dünya

filipinler

Batı Mindanao Komutanlığı'ndan Tümgeneral Carlito Galvez, yaptığı açıklamada, hükümet ile komünist isyancıların ayrı ayrı ateşkesi sona erdirmesinin ardından, Zamboanga del Sur kentinin Tigbao bölgesinde çıkan çatışmada, isyancılara ait silah ve mühimmat ele geçirildiğini belirtti.

Komünist isyancıların kentteki gasp ve kundaklama eylemleri düzenlediğini söyleyen Galvez, "Teslim olmalarını istiyoruz." dedi.

Galvez, polisin, aynı gün, Davao'da emniyet güçlerine karşı koyan Filipinler Komünist Partisi (CPP) silahlı kanadı Yeni Halk Ordusu (NPA) irtibat görevlisini öldürdüğünü bildirdi.

Filipinler'de komünist isyancılar, 1 Şubat'ta hükümeti, siyasi tutukluları serbest bırakma konusunda başarısız olmakla ve isyancıların kontrolündeki bölgeleri ihlal etmekle suçlayarak tek taraflı ateşkesi sona erdireceklerini duyurmuştu. Maocu Yeni Halkın Ordusu (YHO) örgütü, 2 Şubat'ta düzenlediği iki ayrı silahlı saldırıda 4 askeri öldürmüş, 2 askeri kaçırmıştı.

Bunun üzerine Duterte de 3 Şubat'ta, komünist isyancılarla altı aydır süren ateşkesi sona erdirdiğini bildirmesinin ardından isyancılarla devam eden barış görüşmelerini de askıya aldığını açıklamış, barış görüşmeleri nedeniyle serbest bırakılan isyancı liderlerin hapishaneye geri döneceğini belirtmişti.

Hükümet temsilcilerine, Norveç'te bu ay içinde devam etmesi planlanan barış görüşmelerine katılmamaları talimatı vereceğini söyleyen Duterte, "Bu topraklarda komünistlerle barış olmayacak." demişti.

Komünist isyancılar, 19 Ağustos'ta hapisteki bazı üyelerinin hükümetle yeniden başlayan barış görüşmelerine katılmak üzere salıverilmesinin ardından tek taraflı ateşkes ilan etmişti. Filipinler hükümetiyle komünist isyancılar arasında 26 Ağustos'ta Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan barış görüşmesinde, komünist grup hükümetle süresiz ateşkes konusunda anlaşmıştı. Hükümetle komünist isyancılar arasındaki barış görüşmelerinin ikinci aşaması, ekim ayında Norveç'in başkenti Oslo'da resmen başlamıştı. Norveç'te yapılan barış görüşmelerinin 19 Ocak'ta İtalya'nın başkenti Roma'da devam ettiği bildirilmişti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Habertürk'te gazetecilerin darbe tartışması

Habertürk'te gazetecilerin darbe tartışması

65
Üvey kızını hamile bırakan zanlı tutuklandı

Üvey kızını hamile bırakan zanlı tutuklandı

105
Brezilya’da polis grevi büyüyor

Brezilya’da polis grevi büyüyor

9
SMA hastası çocukların annelerinden eylem

SMA hastası çocukların annelerinden eylem

23
Eski eşine kızıp evi yakmaya kalktı

Eski eşine kızıp evi yakmaya kalktı

5
Pentagon Trump Tower'da ofis açıyor

Pentagon Trump Tower'da ofis açıyor

1
Sultangazi'de terör operasyonu

Sultangazi'de terör operasyonu

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM