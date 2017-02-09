Filipinler'de ordu komünist isyancılarla çatıştı

Batı Mindanao Komutanlığı'ndan Tümgeneral Carlito Galvez, yaptığı açıklamada, hükümet ile komünist isyancıların ayrı ayrı ateşkesi sona erdirmesinin ardından, Zamboanga del Sur kentinin Tigbao bölgesinde çıkan çatışmada, isyancılara ait silah ve mühimmat ele geçirildiğini belirtti.

Komünist isyancıların kentteki gasp ve kundaklama eylemleri düzenlediğini söyleyen Galvez, "Teslim olmalarını istiyoruz." dedi.

Galvez, polisin, aynı gün, Davao'da emniyet güçlerine karşı koyan Filipinler Komünist Partisi (CPP) silahlı kanadı Yeni Halk Ordusu (NPA) irtibat görevlisini öldürdüğünü bildirdi.

Filipinler'de komünist isyancılar, 1 Şubat'ta hükümeti, siyasi tutukluları serbest bırakma konusunda başarısız olmakla ve isyancıların kontrolündeki bölgeleri ihlal etmekle suçlayarak tek taraflı ateşkesi sona erdireceklerini duyurmuştu. Maocu Yeni Halkın Ordusu (YHO) örgütü, 2 Şubat'ta düzenlediği iki ayrı silahlı saldırıda 4 askeri öldürmüş, 2 askeri kaçırmıştı.

Bunun üzerine Duterte de 3 Şubat'ta, komünist isyancılarla altı aydır süren ateşkesi sona erdirdiğini bildirmesinin ardından isyancılarla devam eden barış görüşmelerini de askıya aldığını açıklamış, barış görüşmeleri nedeniyle serbest bırakılan isyancı liderlerin hapishaneye geri döneceğini belirtmişti.

Hükümet temsilcilerine, Norveç'te bu ay içinde devam etmesi planlanan barış görüşmelerine katılmamaları talimatı vereceğini söyleyen Duterte, "Bu topraklarda komünistlerle barış olmayacak." demişti.

Komünist isyancılar, 19 Ağustos'ta hapisteki bazı üyelerinin hükümetle yeniden başlayan barış görüşmelerine katılmak üzere salıverilmesinin ardından tek taraflı ateşkes ilan etmişti. Filipinler hükümetiyle komünist isyancılar arasında 26 Ağustos'ta Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan barış görüşmesinde, komünist grup hükümetle süresiz ateşkes konusunda anlaşmıştı. Hükümetle komünist isyancılar arasındaki barış görüşmelerinin ikinci aşaması, ekim ayında Norveç'in başkenti Oslo'da resmen başlamıştı. Norveç'te yapılan barış görüşmelerinin 19 Ocak'ta İtalya'nın başkenti Roma'da devam ettiği bildirilmişti.