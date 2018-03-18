Filipinler'de otel yangını: 4 ölü

Afet Müdahale Ajansı'ndan yapılan açıklamada, kumarhanenin de yer aldığı Manila Pavillion Otel ve Casino'da sabah saatlerinde çıkan yangında en az 4 otel çalışanının hayatını kaybettiği, 2 çalışanın mahsur kaldığı belirtildi.

300'DEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Oteldeki 300'den fazla konuğun tahliye edildiği bildirildi. Manila Afet Müdahale Ajansı Başkanı Johnny Yu de itfaiye ekiplerinin otel mi yoksa kumarhane bölümünde mi başladığı henüz anlaşılamayan yangına hızla müdahale ettiklerini, tahliye çalışmalarının hemen başlatılmasının can kaybının artmasını engellediğini kaydetti.

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yu, yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği, dumanlardan ağır etkilenen 6 otel çalışanının da hastanede tedavi gördüğü bilgisini paylaştı. Güvenlik kameralarının çalışmasından sorumlu 2 personelin ise halen otelde mahsur olduğu kaydedildi.