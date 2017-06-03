Filipinler'de otele saldıran kişinin görüntüsü yayınlandı

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Erdoğan: En ufak taciz olursa gereğini yaparız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

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1 Güvenlik Konseyi’nden Kozey Kore’ye yeni yaptırım kararı Kararda, dört kurum ve 14 Kuzey Koreli yetkiliye seyahat yasağı ve maddi varlıklarını dondurma öngörülüyor.

2 Şehitlikte yürek burkan eşyalar Kimini sinsi bir mayın kimini hain namludan çıkan paslı bir mermi kimini de talihsiz kazalar koparıp aldı sevdiklerinden.

3 Pereira'nın takımı 5. ligde mücadele edecek 2. ligden 3. lige düşen Vitor Pereira'nın çalıştırdığı 1860 Münih takımı, lisans başvurusu yapmadığı için şok üstüne şok yaşadı.

4 Evlenince kilo alan Tarkan sıkı diyete başladı Tarkan, Pınar Dilek ile dünya evine girdikten sonra kiloları aldı başını gitti.

5 Vida adım adım Beşiktaş'a doğru Vida'nın kendisiyle ve menajeriyle görüşen Beşiktaş yönetiminin Hırvat stoperle anlaşmaya vardığı öğrenildi.

6 Hollanda'da tsunami korkusu Hollanda'da boyu iki metreyi aşan dev dalgaların sahile vurduğu anlar görüntülendi.