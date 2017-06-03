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Filipinler'de otele saldıran kişinin görüntüsü yayınlandı

Filipinler'de bir otele düzenlenen saldırıda 36 kişinin yaşamını kaybetmesine neden olan kişinin fotoğrafları ortaya çıktı.

03.06.2017 - 09:27
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Perşembe gecesi otelin kumarhanesine giren silahlı saldırgan 36 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Filipinler'de otele saldıran kişinin görüntüsü yayınlandı

TERÖR OLMADIĞI AÇIKLANMIŞTI

Olayın terör olmadığını söyleyen yetkililer, kurbanların büyük bir kısmının saldırganın kumarhane masalarını ateşe vermesiyle çıkan dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Filipinler'de otele saldıran kişinin görüntüsü yayınlandı

FOTOĞRAFLARI YAYINLANDI

Olayın hemen ardından saldırganın fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda saldırganın elinde uzun namlulu silah olduğu görülüyor.

Filipinler'de otele saldıran kişinin görüntüsü yayınlandı

SALDIRGAN KENDİNİ YAKTI

Polis, saldırıyı düzenleyen kişinin olayın hemen ardından kendini de yaktığını ve öldüğünü belirtmişti.

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