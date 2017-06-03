Filipinler'de otele saldıran kişinin görüntüsü yayınlandı

Perşembe gecesi otelin kumarhanesine giren silahlı saldırgan 36 kişinin ölümüne neden olmuştu.
TERÖR OLMADIĞI AÇIKLANMIŞTI
Olayın terör olmadığını söyleyen yetkililer, kurbanların büyük bir kısmının saldırganın kumarhane masalarını ateşe vermesiyle çıkan dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini açıkladı.
FOTOĞRAFLARI YAYINLANDI
Olayın hemen ardından saldırganın fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda saldırganın elinde uzun namlulu silah olduğu görülüyor.
SALDIRGAN KENDİNİ YAKTI
Polis, saldırıyı düzenleyen kişinin olayın hemen ardından kendini de yaktığını ve öldüğünü belirtmişti.