taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.958
Euro
7.9384
Altın
1192.839
Borsa
92684.55

Filipinler'de sel felaketi: 60 bin kişi tahliye edildi

Uzakdoğu ülkesinde hafta sonu etkili olan aşırı yağışların neden olduğu sellerde 6 kişi öldü.

AA | 14.08.2018 - 02:28..
  1. Haberler
  2. Dünya

Filipinler basınının Afet Gözetleme Ajansı'na dayandırdığı haberlerde, başkent Manila ve çevresindeki yerleşim yerlerinde hafta sonu etkili olan aşırı yağış ve kuvvetli rüzgarın neden olduğu su baskınları yüzünden yaklaşık 60 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

Filipinler'de sel felaketi: 60 bin kişi tahliye edildi

1,1 MİLYON İNSAN ETKİLENDİ

Seller nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi, bölgede 1,1 milyon kişinin sellerden etkilendiği kaydedildi.

Filipinler'de sel felaketi: 60 bin kişi tahliye edildi

Manila polisi, başkentte 31 bölgenin sular altında kaldığını belirtirken, çamurlu sel sularının sürüklediği çöp ve atıklar yöre sakinlerine zor anlar yaşattı.

Marikina Nehri'nin taşması sonucu balıklar karaya vururken bölgede çok sayıda ev ve araç hasar gördü.

Filipinler'de sel felaketi: 60 bin kişi tahliye edildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beyaz Saray: Türk büyükelçi ile rahip Brunson görüşüldü

Beyaz Saray: Türk büyükelçi ile rahip Brunson görüşüldü

101
Mete Yarar: Aldığınız dolar yarın kafanıza sıkılacak

Mete Yarar: Aldığınız dolar yarın kafanıza sıkılacak

36
Pakistanlı genç, kamyonla yarışırken hayatını kaybetti

Pakistanlı genç, kamyonla yarışırken hayatını kaybetti

17
Kadıköy’de borç cinayeti

Kadıköy’de borç cinayeti

9
Trump aleyhine mesaj atan FBI ajanı kovuldu

Trump aleyhine mesaj atan FBI ajanı kovuldu

5
Gaziantep'te kaçırılan sfenksli ortostat evine döndü

Gaziantep'te kaçırılan sfenksli ortostat evine döndü

3
CHP'li Aykut Erdoğdu'ya göre yaşananlar rejim krizi

CHP'li Aykut Erdoğdu'ya göre yaşananlar rejim krizi

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM