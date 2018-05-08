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Filipinler'de sıra dışı bir cami: Pembe Cami

Filipinler'de azınlık halde yaşayan Müslümanlar'ın camisi rengiyle dikkat çekiyor. Çünkü tam olarak şeker pembesi.

Haber Merkezi | 08.05.2018 - 11:08..
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Filipinler’in Maguindanao eyaletindeki Datu Suudi Ampatuan kasabasında bulunan Pembe Cami, masalsı rengiyle hem sevimli hem de ilgi çekici.

Filipinler'de sıra dışı bir cami: Pembe Cami

FİLİPİNLER'İN AZINLIK MÜSLÜMANLARI ÖRFLERİNE BAĞLI

Filipinler'de Müslümanlar, ülkenin Malezya ve Endonezya gibi çoğunluğu Müslüman olan ülkelere komşu olsa da azınlıktalar. Bu ülkelerde yaşayan Müslümanların kendilerine has çeşitli örf ve adetleri var. Bu adet ve örfler özünde İslam öğretileri ile uyuştuğu gibi kendi toplumuna has özellikleri de barındırıyor. Örf ve adetlerine bağlı olan Filipinli Müslümanlar, özellikle Ramazan ayında camileri dolduruyor.

Filipinler'de sıra dışı bir cami: Pembe Cami

PEMBE CAMİ, PEMBE CEMAAT

Camiler demişken... Cami mimarisinde pek başvurulmayan pembe renkli camisi estetiği kadar sevimli rengiyle de ile göz dolduruyor. Dünyada bilinen 3-5 camiden biri. Caminin mimarisinin yanı sıra, camiye gelen cemaat de pembe giyiniyor.

Filipinler'de sıra dışı bir cami: Pembe Cami

NEDEN PEMBE

Caminin mülkiyeti, inşaatını finanse eden Datu Suudi Ampatuan Belediye Başkanı Şemseddin Dimaukon ve ailesine ait. Pembenin sevgi, barış ve karşılıklı anlayışı sembolize ettiğine inanıldığı için pembe renkte inşa edilen cami, 2014 yılında tamamlanarak hizmete açıldı.

Filipinler'de sıra dışı bir cami: Pembe Cami

KARDEŞLİK Mİ HANIMCILIK MI

Her ne kadar pembe için sevgi, barış, anlayış dense de hanımcılık diyen de çok. Belediye Başkanı Dimaukon'un eşinin en sevdiği renk pembe olduğu için caminin de pembe yapıldığını iddia etmeyen Filipinli yok gibi.

Filipinler'de sıra dışı bir cami: Pembe Cami

Cami ile ilgili başka bir özel ayrıntı ise birlik, beraberlik ve kardeşliği vurgulamak için cami inşaatında Hristiyan işçilerin de çalışması...

Filipinler'de sıra dışı bir cami: Pembe Cami

Filipinler'deki Pembe Cami dünyada tek değil. Hindistan, Malezya, İran ve Sri Lanka'da da pembe renkli camiler görmek mümkün.

Filipinler'de sıra dışı bir cami: Pembe Cami

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