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Filipinler'de tayfun nedeniyle 76 bin kişi tahliye edildi

Filipinler'de akşam saatlerinde etkili olması beklenen tayfun nedeniyle 76 bin kişi tahliye edildi.

AA | 26.12.2016 - 04:06
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Filipinler'de tayfun nedeniyle 76 bin kişi tahliye edildi

Filipinler'in kuzeyindeki Luzon adasının güneydoğusunda akşam saatlerinde etkili olması beklenen Nina (Nock-ten) tayfunu nedeniyle on binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

NİNA TAYFUNU 85 KM HIZ YAPIYOR

Ülke basınında yer alan haberlere göre, ada ülkesi Filipinler'in kuzeyindeki Luzon adasında yer alan Albay eyaletinde 76 bin 399 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Akşam saatlerinde karaya ulaşması beklenen Nina tayfunu hızı saatte 185 kilometreyi bulan fırtınalara neden olduğu bildirildi.

Filipinler Devlet Meteoroloji Bürosu PAGASA, tayfunun ülkenin doğusundaki tayfunun Catanduanes adası ve eyaletinde hızı 220 kilometreye ulaşan rüzgarlar yol açabileceği uyarısı yaptı.

Tayfunun, Filipinler Sorumluluk Bölgesi'nden çarşamba sabahı çıkması bekleniyor.

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