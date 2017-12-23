Filipinler'de tropikal tayfun: 120'den fazla ölü

Filipinler'in Mindanao Adası yakınlarında ani sel baskını ve çamur kayması nedeniyle ölü sayısı yükseldi. Yetkililer 120'den fazla ölü olduğunu belirtiyor.

5 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILMIŞTI

Sibuco Belediye Başkanı Bong Edding daha önce 30 kişinin sel sularına kapıldığını ve 5 kişinin de cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

Filipinler'de tropikal kasırga: 120 ölü İZLE

20 MİLYON DOLARLIK ZARAR

Lanao del Norte Lanao del Sur bölgelerinde 40'dan fazla kişi yaşamını yitirirken 64 kişi de kayıp. Filipinler'de felaket nedeniyle 20 milyon dolarlık zarar meydana geldi.