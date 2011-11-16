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Filistin, ABD’deki temsilcisini geri çekti

Filistin, ABD’deki temsilcisini geri çekti

Filistin, ABD’deki temsilcisini geri çekti
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Filistin, ABD’deki temsilcisini geri çekti.

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