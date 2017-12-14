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Filistin anonsu yapan pilot ABD'de gözaltına alındı

ABD'ye giden Ürdün Kraliyet Havayolları'na ait bir uçak pilotu, Kudüs semalarından geçerken 'Filistin'in başkenti' anonsu yapınca, ABD'ye indiğinde gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 14.12.2017 - 12:06..
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Ürdün'den ABD'nin New York kentine giden Ürdün Kraliyet Havayollarına bağlı bir uçağın pilotu, ABD John Keneddy Havalimanı'nda gözaltına alındı. Sebebi ise uçakta yaptığı anons oldu.

Filistin anonsu yapan pilot ABD'de gözaltına alındı

"FİLİSTİN'İN BAŞKENTİ KUDÜSTEN GEÇİYORUZ"

Ürdünlü pilot Yousuf Da'aja, sefer sırasında Kudüs semalarından geçerken yolculara, "Şu anda Filistin'in başkenti Kudüs'ten geçiyoruz." dedi.

Bu anonsunun ardından bir kaç saat sonra ABD'ye varan Ürdünlü pilot, John F. Kennedy havalimanının pistine indikten kısa bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Filistin anonsu yapan pilot ABD'de gözaltına alındı ViDEO

GÖZALTI UYGULAMASI İLK DEĞİL

Pilotun bu anonsu yolcular tarafından sosyal medayda paylaşıldı. Bu uygulama aslında bir ilk değil.

2015 yılında da benzer bir olay İspanya-Tel Aviv seferinde yaşanmıştı. İspanyol havayollarına ait bir uçağın pilotu, "Filistin'e iniş yaptık" şeklindeki anonsu nedeniyle İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.


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