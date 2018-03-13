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Filistin Başbakanı'nın konvoyunda patlama

Gazze'de Filistin Başbakanı Rami Hamdallah'ın konvoyunun şehre girişinden sonra şiddetli bir patlama yaşandı. Polis, Hamdallah'ın durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi | 13.03.2018 - 11:39..
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Filistin'de Başbakan Rami Hamdallah'ı taşıyan araç konvoyuna patlama meydana geldi. Gazze'de gerçekleşen patlama sırasında Hamdallahın da konvoy içindeki araçlardan birine olduğu belirtildi.

Filistin Başbakanı'nın konvoyunda patlama

DURUMU İYİ

Polis Hamdallah'ın durumunun iyi olduğunu ve planlanan etkinliğe katılacağını açıkladı. Olaya ilişkin bir açıklama yapılmazken, patlamanın bir saldırı olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Filistin Başbakanı'nın konvoyunda patlama

HAMAS SORUMLU TUTULUYOR

Reuters'e konuşan bir güvenlik kaynağı ve görgü tanıkları, Hamdallah'ın konvoyunun Gazze'ye girmesinden kısa süre sonra patlamanın yaşandığını ve 7 kişinin yaralandığını aktardı.

Konvoydaki 3 aracın hasar gördüğü de belirtildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise saldırıdan Gazze'yi yöneten Hamas'ı sorumlu tuttu.

Abbas'ın Hamdallah'ın konvoyunun 'korkakça hedef alındığını' söylediği açıklandı.

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