taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
78.139
USD
3,5354
EURO
3,7187
ALTIN
130,85
PETR
56,7300

Filistin destekçisi Başpiskopos Capucci öldü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin yanlısı görüşleriyle tanınan Başpiskopos Hilarion Capucci'nin öldüğünü duyurdu.

AA | 02.01.2017 - 07:26
  1. Haberler
  2. Dünya

Filistin destekçisi Başpiskopos Capucci öldü

Abbas, Filistin Haber Ajansı WAFA'da yer alan haberde, "büyük mücadeleci" olarak tanımladığı Capucci'nin İtalya'nın başkenti Roma'da vefat ettiğini belirtti.
Hamas Siyasi Büro Sözcüsü İzzet er-Reşak da yaptığı açıklamada, Filistin halkının yanında yer alan ve haklarını savunan Hilarion Capucci'nin vefat ettiğini kaydetti.

"FİLİSTİNLİLER ONU KAHRAMANCA MÜCADELESİYLE HATIRLAYACAK"

Reşak, açıklamada, "Capucci gitti ama ardında işgale karşı verdiği cesur mücadeleyi bıraktı. Filistinliler onu cesur ve kahramanca mücadelesiyle nesiller boyu hatırlayacak." ifadelerini kullandı.

Filistin destekçisi Başpiskopos Capucci öldü

İSRAİL TARAFINDAN TUTUKLANMIŞTI

Suriye'nin Halep kentinde 1922 yılında doğan Hilarion Capucci, 1965'te Kudüs'te Katolik Kilisesi'nde başpiskoposluk görevine getirilmişti. Capucci, 1974'te Batı Şeria'ya gizli olarak silah soktuğu iddiasıyla İsrail tarafından tutuklanmış ve 12 yıl hapis cezasına mahkum edilmiş, ancak 4 yıl hapiste kaldıktan sonra 1978'te İsrail'den sınır dışı edilmişti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakem Süleyman Belli'den skandal Reina saldırısı paylaşımı

Hakem Süleyman Belli'den skandal Reina saldırısı paylaşımı

51
Hain saldırıyı gerçekleştiren teröristle ilgili detaylar

Hain saldırıyı gerçekleştiren teröristle ilgili detaylar

20
Başbakan Yıldırım'dan sosyal medya uyarısı

Başbakan Yıldırım'dan sosyal medya uyarısı

147
Deriklilerin ağzından şehit Kaymakam Fatih Sarıtürk

Deriklilerin ağzından şehit Kaymakam Fatih Sarıtürk

17
NATO'da bayraklar 2 gün boyunca yarıya indirilecek

NATO'da bayraklar 2 gün boyunca yarıya indirilecek

36
Türkmenistan İran'a doğalgazı kesti

Türkmenistan İran'a doğalgazı kesti

8
Afrika'ya temiz su için buz gibi göle daldılar

Afrika'ya temiz su için buz gibi göle daldılar

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM