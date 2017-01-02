Filistin destekçisi Başpiskopos Capucci öldü

Abbas, Filistin Haber Ajansı WAFA'da yer alan haberde, "büyük mücadeleci" olarak tanımladığı Capucci'nin İtalya'nın başkenti Roma'da vefat ettiğini belirtti.

Hamas Siyasi Büro Sözcüsü İzzet er-Reşak da yaptığı açıklamada, Filistin halkının yanında yer alan ve haklarını savunan Hilarion Capucci'nin vefat ettiğini kaydetti.

"FİLİSTİNLİLER ONU KAHRAMANCA MÜCADELESİYLE HATIRLAYACAK"

Reşak, açıklamada, "Capucci gitti ama ardında işgale karşı verdiği cesur mücadeleyi bıraktı. Filistinliler onu cesur ve kahramanca mücadelesiyle nesiller boyu hatırlayacak." ifadelerini kullandı.

İSRAİL TARAFINDAN TUTUKLANMIŞTI

Suriye'nin Halep kentinde 1922 yılında doğan Hilarion Capucci, 1965'te Kudüs'te Katolik Kilisesi'nde başpiskoposluk görevine getirilmişti. Capucci, 1974'te Batı Şeria'ya gizli olarak silah soktuğu iddiasıyla İsrail tarafından tutuklanmış ve 12 yıl hapis cezasına mahkum edilmiş, ancak 4 yıl hapiste kaldıktan sonra 1978'te İsrail'den sınır dışı edilmişti.