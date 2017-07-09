taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.084
USD
3,6188
EURO
4,1253
ALTIN
141,13
PETR
46,7900

Filistin Devlet Başkanı Abbas Mısır'da

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ile ayrı ayrı görüştü.

09.07.2017 - 17:34
  1. Haberler
  2. Dünya

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, resmi temasları kapsamında ülkeyi ziyaret eden Abbas'ın Şükri ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Filistin'deki gelişmeler, barışın yeniden canlandırılması çabaları ve iki ülke arasında ortak öneme sahip konuların ele alındığı ifade edildi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas Mısır'da

ASKERLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Sina Yarımadası'nda önceki gün düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 23 asker için başsağlığı dileyen Abbas, Filistin'in terörle mücadelede Mısır ile dayanışma içerisinde olduğunu vurguladı.

Abbas ayrıca Mısır'ın "başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması için Filistin halkının meşru haklarını ve Filistin davasını desteklemesi ve uluslararası ve bölgesel alanda çaba harcamasından" övgüyle söz etti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas Mısır'da

Mısır Dışişleri Bakanı Şükri de ülkesinin Filistin meselesine daima destek verdiğini ve bu meselenin ülkenin diplomatik önceliklerinin başında yer aldığını vurguladı.

Şükri, Filistin meselesinde kapsamlı ve adil bir çözüme ulaşılması için İsrail tarafı ile müzakerelerin yeniden hayata geçirilmesi için çabalarını sürdürdüklerini kaydetti.

FİLİSTİN VE İSRAİL ARASINDAKİ BARIŞ SÜRECİNİN YENİDEN BAŞLATILMASI KONUŞULDU

Öte yandan Arap Birliğinden yapılan açıklamada, Abbas'ın Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Filistin ile İsrail arasındaki barış sürecinin yeniden başlatılmasıyla ilgili son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Ebu Gayt'ın, Arap dünyası ile İsrail arasında ilişkilerin normale dönmesinden önce İsrail işgalinin son bulması gerektiğini vurguladığı bildirildi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas Mısır'da

İlginizi Çekebilir
Trump'tan Rusya tweeti
G20 sonrası Twitter'dan açıklama yapan ABD lideri, Rusya ile ilişkilerin gelişeceği sinyalini verdi.
Almanya İncirlik'e veda ediyor
2 yıldır İncirlik Hava Üssü'nde olan Alman askerleri kargo uçaklarıyla taşınmaya başladı.
Irak Başbakanı İbadi Musul'da
Irak Başbakanı Haydar İbadi, Musul'un merkezine giderek zaferden dolayı askerlerini kutladı.
Papa'dan G20 yorumu
Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Francis, Hamburg'daki G20 zirvesini eleştirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK'lıların saldırdığı Alman gazeteciden Erdoğan'a teşekkür

PKK'lıların saldırdığı Alman gazeteciden Erdoğan'a teşekkür

168
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Demirtaş'a terörist demesine HDP'den tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Demirtaş'a terörist demesine HDP'den tepki

266
Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı Alman basınına şikayet etti

Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı Alman basınına şikayet etti

502
Hamburg'da sevgililere toma sıkıldığı anlar

Hamburg'da sevgililere toma sıkıldığı anlar

100
Deniz Baykal'ın prof oğlu Ataç Baykal

Deniz Baykal'ın prof oğlu Ataç Baykal

216
Alman polisi PKK'lı teröristlerle tanıştı

Alman polisi PKK'lı teröristlerle tanıştı

174
İstanbul’daki Suriyelilerden sağduyu etkinliği

İstanbul’daki Suriyelilerden sağduyu etkinliği

156
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM