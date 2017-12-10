Filistin Devlet Başkanı Abbas Pence ile görüşmeyeccek

İsrail’de hakkında yolsuzluk soruşturması açılan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu on binlerce İsrailli tarafından protesto edildi.

Ahmet Hakan İzmir'de bir cafede şifrenin "Atam izindeyiz" olmasını köşesine taşıyarak "Şu İzmir gerçekten başka alem" dedi.

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Rıdvan Dilmen: Muslera bir an önce toparlanmalı

Muslera'nın iki haftadır hatalı goller yediğini söyleyen Rıdvan Dilmen, "Tudor'u göndermek için her şeyi yapıyor" dedi.