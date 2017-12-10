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Filistin Devlet Başkanı Abbas Pence ile görüşmeyeccek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmeyi 'ABD'nin Kudüs kararı ile birlikte tüm kırmızı çizgileri aştığı' gerekçesiyle kabul etmedi.

Haber Merkezi | 10.12.2017 - 09:37..
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Önümüzdeki günlerde Filistin'e gelerek barış görüşmelerini ele alması beklenen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından reddedildi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas Pence ile görüşmeyeccek

GÖRÜŞME REDDEDİLDİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın siyasi danışmanı Majdi Haldi, ABD'nin tartışmalı Kudüs kararının ardından Abbas'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmeyi reddettiğini açıkladı.

KIRMIZI ÇİZGİ AŞILDI

Abbas'ın siyasi danışmanı Majdi Haldi, yaptığı açıklamada Abbas, "ABD'nin Kudüs kararı ile birlikte tüm kırmızı çizgileri aşması nedeniyle" Pence ile görüşmeyeceğini söyledi.


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