Filistin direnişinin sembolü Cüneydi yarın Türkiye'de

Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi, Esenler Belediyesinin düzenlediği 3 günlük etkinlik kapsamında, yarın İstanbul'a gelecek.

PAYİTAHT: ABDÜLHAMİD SETİNİ GEZECEK

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın kabir ziyaretiyle başlayacak etkinlik, akşam düzenlenecek "Kudüs Gecesi" programıyla devam edecek. Cuneydi, İstanbul'da bulunduğu süre içinde lise öğrencilerine yaşadığı süreci anlatacak ayrıca, TRT 1'de yayınlanan "Payitaht: Abdülhamid" dizisinin setini ziyaret edecek.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

İSRAİL ASKERLERİ TARAFINDAN DARBEDİLMİŞTİ

Filistinli 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi, 7 Aralık 2017'de işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda İsrail askeri tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. 21 gün tutuklu kaldıktan sonra 28 Aralık 2017'de kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi'nin İsrail askerleri tarafından dövülmesi sonucunda sağ omzunda kırık oluşmuştu.

Öte yandan Ofer Askeri Mahkemesi Cuneydi'nin dünkü duruşmasını, 19 Şubat'a ertelemişti.

Kudüs direnişinin simge fotoğrafı





16 yaşındaki Filistinli Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu