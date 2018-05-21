Filistin işgal planı Ramazan'dan sonra açıklanacak

Kudüs'te ABD'nin İsrail büyükelçiliğinin açılması, tüm İslam alemini ayağa kaldırırken dünyadan da ABD'ye ciddi tepkiler yükselmişti. Tepkiler henüz dinmezken ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin barış planı adı altındaki yeni işgal planı ortaya çıktı.

Ramazan'dan sonra açıklanması planlanan Filistin barış planına göre, başkenti Ebu Dis olan sınırlı bir Filistin devleti kurulmasını öngörülüyor.

BARIŞ ADI ALTINDA İŞGAL

Trump yönetiminin bir süredir üstünde çalıştığı ve bizzat damadı Jared Kushner tarafından ilgilenilen sözde Filistin-İsrail barış planını, ramazandan sonra, Haziran ayı ortasında açıklanacağı bildirildi. ABD'li diplomatlar ve Yahudi lobilerince hazırlanan plan Filistin devletinin kurulmasından çok yeni bir işgal planını sunuyor.

AKSA MÜSLÜMANLARDAN ALINACAK

Devlet kurulmasını vadeden Kushbner'in barış planında en dikkat çekici detay Mescid-i Aksa'nın durumu. Filistin devletinin başkenti Doğu Kudüs’teki Ebu Dis olacak olsa da plana göre Mescid-i Aksa’nın yer aldığı Eski Şehir’in denetimi tamamen İsrail’de olacak.

KUKLA DEVLET KURULMAYA ÇALIŞILIYOR

Mossad’a yakınlığıyla bilinen Debka'da yer alan haberde konuya ilişkin farklı ve bir o kadar dikkat çekici detaylar yer aldı. Kudüs'ün işgali ile birlikte, göstermelik bir Filistin devleti kurmayı hedefleyen ABD, devletin her organını da yine kendi müttefiklerine teslim edecek.

Örneğin; Kurulacak Filistin devleti, Batı Şeria’nın yarısı ile Gazze’den oluşacak, Ürdün Vadisi İsrail'in kontrolünde olacak. Bununla birlikte Batı Şeria'nın çevresini de İsrail askerleri koruyacak. Filistin’deki camilerin yönetimini Ürdün'e verilmesi planlanırken, Gazze'den Hamas'ın çektirilmesi de hedeflenen diğer maddeler arasında.

SUUDİ ARABİSTAN- BAE GARANTÖR

Ortadoğu’yu yeniden şiddet sarmalına sokacak planın garantörleri de ABD'den farksız. Mısır’ın darbeci lideri Sisi, Filistin ve İsrail’in pazarlıklara başlayabileceğine işaret ederken, İsrailli Jerusalem Post gazetesi, anlaşmanın arkasında garantör olarak Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in bulunduğunu yazdı.

Suudi Veliaht Prens Selman, daha önceden barış planına ilişkin Filistinlilere yönelik "ya anlaşmayı kabul etsinler ya da çenelerini kapatsınlar" demişti.