taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.920
USD
4,5445
EURO
5,3357
ALTIN
187,65
PETR
78,6900

Filistin işgal planı Ramazan'dan sonra açıklanacak

İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ABD, yeni bir sinsi planın peşinde. İki devletli çözüm vurgusuyla Filistin'i bu coğrafyadan atmaya çalışan ABD, Aksa'yı İsrail yönetimine vermeyi planlıyor.

Haber Merkezi | 21.05.2018 - 12:38..
  1. Haberler
  2. Dünya
Filistin işgal planı Ramazan'dan sonra açıklanacak

Kudüs'te ABD'nin İsrail büyükelçiliğinin açılması, tüm İslam alemini ayağa kaldırırken dünyadan da ABD'ye ciddi tepkiler yükselmişti. Tepkiler henüz dinmezken ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin barış planı adı altındaki yeni işgal planı ortaya çıktı.

Ramazan'dan sonra açıklanması planlanan Filistin barış planına göre, başkenti Ebu Dis olan sınırlı bir Filistin devleti kurulmasını öngörülüyor.

Filistin işgal planı Ramazan'dan sonra açıklanacak

BARIŞ ADI ALTINDA İŞGAL

Trump yönetiminin bir süredir üstünde çalıştığı ve bizzat damadı Jared Kushner tarafından ilgilenilen sözde Filistin-İsrail barış planını, ramazandan sonra, Haziran ayı ortasında açıklanacağı bildirildi. ABD'li diplomatlar ve Yahudi lobilerince hazırlanan plan Filistin devletinin kurulmasından çok yeni bir işgal planını sunuyor.

Filistin işgal planı Ramazan'dan sonra açıklanacak

AKSA MÜSLÜMANLARDAN ALINACAK

Devlet kurulmasını vadeden Kushbner'in barış planında en dikkat çekici detay Mescid-i Aksa'nın durumu. Filistin devletinin başkenti Doğu Kudüs’teki Ebu Dis olacak olsa da plana göre Mescid-i Aksa’nın yer aldığı Eski Şehir’in denetimi tamamen İsrail’de olacak.

Filistin işgal planı Ramazan'dan sonra açıklanacak

KUKLA DEVLET KURULMAYA ÇALIŞILIYOR

Mossad’a yakınlığıyla bilinen Debka'da yer alan haberde konuya ilişkin farklı ve bir o kadar dikkat çekici detaylar yer aldı. Kudüs'ün işgali ile birlikte, göstermelik bir Filistin devleti kurmayı hedefleyen ABD, devletin her organını da yine kendi müttefiklerine teslim edecek.

Filistin işgal planı Ramazan'dan sonra açıklanacak

Örneğin; Kurulacak Filistin devleti, Batı Şeria’nın yarısı ile Gazze’den oluşacak, Ürdün Vadisi İsrail'in kontrolünde olacak. Bununla birlikte Batı Şeria'nın çevresini de İsrail askerleri koruyacak. Filistin’deki camilerin yönetimini Ürdün'e verilmesi planlanırken, Gazze'den Hamas'ın çektirilmesi de hedeflenen diğer maddeler arasında.

Filistin işgal planı Ramazan'dan sonra açıklanacak

SUUDİ ARABİSTAN- BAE GARANTÖR

Ortadoğu’yu yeniden şiddet sarmalına sokacak planın garantörleri de ABD'den farksız. Mısır’ın darbeci lideri Sisi, Filistin ve İsrail’in pazarlıklara başlayabileceğine işaret ederken, İsrailli Jerusalem Post gazetesi, anlaşmanın arkasında garantör olarak Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in bulunduğunu yazdı.

Suudi Veliaht Prens Selman, daha önceden barış planına ilişkin Filistinlilere yönelik "ya anlaşmayı kabul etsinler ya da çenelerini kapatsınlar" demişti.

Filistin işgal planı Ramazan'dan sonra açıklanacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İran: AB'nin nükleer anlaşma tutumu çelişkili
İran, Tahran'la imzalanan nükleer anlaşmaya bağlı kalacağını açıklayan Avrupa Birliği'nin (AB) tutumunu "çelişkili ve kuşkulu" olarak nitelendirdi.
AB nükleer anlaşmada ABD'siz devam edecek
AB, Çin ve Rusya, ABD’nin çekildiği İran ile olan nükleer anlaşmayı sürdürmek için yeni bir modeli tartışıyor. Yeni modelde İran'a direkt olarak mali yardım önerilecek.
İsrailli Bakan'dan Flistinli milletvekiline tehdit
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Filistin asıllı İsrail Parlamentosu milletvekili Ayman Odeh'i hapisle tehdit etti
Kazakistan, petrol üretimini artıracak
Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, petrol üretim hacminin her yıl artarak 2025 yılına kadar yılda 104 milyon ton seviyesine ulaşacağını belirtti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vekillerin listesi sızdı CHP yine karıştı

Vekillerin listesi sızdı CHP yine karıştı

522
Kılıçdaroğlu Mustafa Balbay'ı liste dışı bıraktı

Kılıçdaroğlu Mustafa Balbay'ı liste dışı bıraktı

104
Adil Gür'e göre seçimler ilk turda bitecek

Adil Gür'e göre seçimler ilk turda bitecek

439
Muharrem İnce'ye yakın isimlerin üzeri çizildi

Muharrem İnce'ye yakın isimlerin üzeri çizildi

151
Nurgül Yeşilçay: Osman Nejat'la spordayız

Nurgül Yeşilçay: Osman Nejat'la spordayız

20
Ankara'da selde mahsur kalanları ekipler kurtardı

Ankara'da selde mahsur kalanları ekipler kurtardı

138
İrfan Değirmenci CHP'nin listesinde yer almadı

İrfan Değirmenci CHP'nin listesinde yer almadı

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94