Filistin, lideri Arafat'ı anıyor

Filistin lideri Yaser Arafat ölümünün 13. yılında mezarı başında anıldı. Arafat'ın mezarı Filistinlilerin akınına uğradı. Filistin mücadele örgütleri de Arafatı bu günde unutmadı.

Yaser Arafat'ın 13. ölüm yıldönümü Filsitin'de anıldı- GALERİ

YÜRÜYÜŞLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Anma etkinlikleri kapsamında, Ramallah'ın farklı noktalarından gelen çok sayıda kişi, Arafat'ın mezarının bulunduğu alana yürüdü. Yürüyüşe katılanlar, Arafat'ın ve mevcut Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın posterleriyle, Filistin bayrakları taşıdı.

Anma etkinliğinde konuşan Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, Arafat'ı "müstesna bir lider" şeklinde nitelendirerek, onun tüm dünyada özgürlük hareketlerine ilham kaynağı olduğunu söyledi.

BAĞIMSIZLIĞIN LİDERİ ARAFAT

Alul, Arafat'ın benimsediği "başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti kurulması hedefi" üzerinde yürümeye devam ettiklerini vurguladı.

Törende konuşan Filistin Kurtuluş Örgütü Merkez Komitesi üyesi Nasır Kudve de Arafat'ın ölümünden İsrail'in sorumlu olduğunu dile getirdi.

Kudve iki gün önce düzenlediği basın toplantısında da ellerinde güçlü delillerin olduğuna işaret ederek "Arafat'ın ölümünden İsrail'i" sorumlu tutmuştu.

Eski Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yasir Arafat, 11 Kasım 2004'te Fransa'nın başkenti Paris'teki Percy Askeri Hastanesi'nde 75 yaşında vefat etmişti.