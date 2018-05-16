taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.540
USD
4,4628
EURO
5,2880
ALTIN
185,84
PETR
78,2500

Filistin mücadelesinin sembolü: Fadi Ebu Salah

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamda yaşamını yitirenler arasında Filistin'in kahramanı ve onurlu mücadelenin sembolü olan 29 yaşındaki Fadi Ebu Salah da vardı.

Haber Merkezi | 16.05.2018 - 09:44..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin Kudüs'e İsrail büyükelçiliğini taşıması nedeniyle Gazze'de çıkan olaylarda 60 kişi İsrail askerlerince katledilmişti. Şehit olan Filistinliler arasında da 2014 yılında İsrail'in hava saldırılarında iki bacağını kaybeden Fadi Ebu Salah da vardı.

Gazze gazisi olan ve Filistin direnişinin sembolü olan Fadi Salah,  yine aynı topraklarda can verdi.

Filistin mücadelesinin sembolü: Fadi Ebu Salah

FİLİSTİN MÜCADELESİNİN SİMGESİ

2014 yılında iki bacağını da kaybederek gazi olan Salah, yine fiziksel engeline rağmen mücadelesinden vazgeçmemiş, İsrail şiddetine ve zulmüne karşı mücadelesini devam ettirdi.

İsrail işgalini sonlandırmak için Filistin halkının direnişine destek olmayı sürdüren Salah, önceki gün gerçekleşen ‘Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’ne de katıldı. Gösteri bölgesi bir anda savaş yerine dönerken Salah, engeline rağmen geri durmadı ve İsrail askerlerine karşı dimdik durarak mücadelesini sürdürdü.

Arkasında kara dumanlar yükselirken çorak toprağın ortasında kalan Ebu Salah, sembolik Filistin sapanını salladığı an fotoğraflandı.

Filistin mücadelesinin sembolü: Fadi Ebu Salah

"SABAH SELAM VERDİM AKŞAM CENAZESİNDEYİM"

Ebu Salah, bu kare çekildikten kısa süre sonra keskin nişancı bir İsrail askeri tarafından öldürüldü. Onun bu azmi ve adanmışlığı, Filistin mücadelesinin simgesi oldu. Cenazesi toprağa verilen Salah Filistinliler tarafından yalnız bırakılmadı.

O kareyi çeken ve Salah’la tanıştığını söyleyen Reuters foto muhabiri İbrahim Ebu Mustafa, bu acıklı portreyi şu sözlerle anlattı: “Bu sabah bir tanıdığıma selam verdim, günün sonunda adamın cenazesindeydim.”

BM'DEN TEPKİ: BACAĞI OLMAYAN BİR ADAM NASIL TEHLİKE OLABİLİR ?

Birleşmiş Milletler'den de Fadi Salah'ın infazına ilişikn bir açıklama geldi. , İsrail’in Gazzelilere karşı güç kullanımını kınayan BM İnsan Hakları Sözcüsü Rupert Colville, “İki bacağı da olmayan bir adam, büyük ve iyi korunmuş bir çitin arkasından ne kadar büyük bir tehdit ifade ediyor olabilir?” diye tüm dünyaya sordu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İsrail Adalet Bakanı'ndan pişkin sözler
İsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked, İsrail askerinin 60 sivili öldürmesinden bir gün sonra İsrail güçlerinin Filistinlilere 'çok çok iyi' davrandıklarını söyledi.
ABD'li vekillerden Trump'a Kudüs bildirisi
ABD Kongresinde görev yapan 5 vekili, ortak bir bildiri yayımlayarak İsrail'in Gazze'deki katliamlarına sert tepki gösterdi.
Ban Ki-moon'dan Türkiye'nin mülteci politikasına övgü
Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri ve Ban Ki-moon’dan Türkiye’nin mülteci politikasına övgü geldi.
Avustralya Başbakanı ramazan mesajı yayımladı
Başbakan Malcolm Turnbull, Müslümanların ramazan ayını tebrik etti, oruç ayında huzur bulmaları temennisinde bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'ye gelen turistler hayran kaldı

Türkiye'ye gelen turistler hayran kaldı

96
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahurunu uçakta yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahurunu uçakta yaptı

226
Ayasofya'da namaz kılınması Yunan basınında

Ayasofya'da namaz kılınması Yunan basınında

89
İngiliz gazeteler Erdoğan'ın ziyaretini analiz etti

İngiliz gazeteler Erdoğan'ın ziyaretini analiz etti

66
Merkel'den Erdoğan'ı ziyaret eden Mesut ve İlkay'a baskı

Merkel'den Erdoğan'ı ziyaret eden Mesut ve İlkay'a baskı

91
Canlı yayında Beştepe tartışması

Canlı yayında Beştepe tartışması

62
İsrail'in İstanbul Başkonsolosu gönderildi

İsrail'in İstanbul Başkonsolosu gönderildi

168
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM