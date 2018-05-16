Filistin mücadelesinin sembolü: Fadi Ebu Salah

ABD'nin Kudüs'e İsrail büyükelçiliğini taşıması nedeniyle Gazze'de çıkan olaylarda 60 kişi İsrail askerlerince katledilmişti. Şehit olan Filistinliler arasında da 2014 yılında İsrail'in hava saldırılarında iki bacağını kaybeden Fadi Ebu Salah da vardı.
Gazze gazisi olan ve Filistin direnişinin sembolü olan Fadi Salah, yine aynı topraklarda can verdi.
FİLİSTİN MÜCADELESİNİN SİMGESİ
2014 yılında iki bacağını da kaybederek gazi olan Salah, yine fiziksel engeline rağmen mücadelesinden vazgeçmemiş, İsrail şiddetine ve zulmüne karşı mücadelesini devam ettirdi.
İsrail işgalini sonlandırmak için Filistin halkının direnişine destek olmayı sürdüren Salah, önceki gün gerçekleşen ‘Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’ne de katıldı. Gösteri bölgesi bir anda savaş yerine dönerken Salah, engeline rağmen geri durmadı ve İsrail askerlerine karşı dimdik durarak mücadelesini sürdürdü.
Arkasında kara dumanlar yükselirken çorak toprağın ortasında kalan Ebu Salah, sembolik Filistin sapanını salladığı an fotoğraflandı.
"SABAH SELAM VERDİM AKŞAM CENAZESİNDEYİM"
Ebu Salah, bu kare çekildikten kısa süre sonra keskin nişancı bir İsrail askeri tarafından öldürüldü. Onun bu azmi ve adanmışlığı, Filistin mücadelesinin simgesi oldu. Cenazesi toprağa verilen Salah Filistinliler tarafından yalnız bırakılmadı.
O kareyi çeken ve Salah’la tanıştığını söyleyen Reuters foto muhabiri İbrahim Ebu Mustafa, bu acıklı portreyi şu sözlerle anlattı: “Bu sabah bir tanıdığıma selam verdim, günün sonunda adamın cenazesindeydim.”
BM'DEN TEPKİ: BACAĞI OLMAYAN BİR ADAM NASIL TEHLİKE OLABİLİR ?
Birleşmiş Milletler'den de Fadi Salah'ın infazına ilişikn bir açıklama geldi. , İsrail’in Gazzelilere karşı güç kullanımını kınayan BM İnsan Hakları Sözcüsü Rupert Colville, “İki bacağı da olmayan bir adam, büyük ve iyi korunmuş bir çitin arkasından ne kadar büyük bir tehdit ifade ediyor olabilir?” diye tüm dünyaya sordu.