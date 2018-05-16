Filistin mücadelesinin sembolü: Fadi Ebu Salah

ABD'nin Kudüs'e İsrail büyükelçiliğini taşıması nedeniyle Gazze'de çıkan olaylarda 60 kişi İsrail askerlerince katledilmişti. Şehit olan Filistinliler arasında da 2014 yılında İsrail'in hava saldırılarında iki bacağını kaybeden Fadi Ebu Salah da vardı.

Gazze gazisi olan ve Filistin direnişinin sembolü olan Fadi Salah, yine aynı topraklarda can verdi.