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Filistin'de Abdülhamid döneminde basılan Kur'an bulundu

Filistin Camisi'nde, Sultan II. Abdülhamid Han döneminde basılan Kur'an-ı Kerim'lerin bulunduğu bildirildi.

Haber Merkezi | 04.12.2017 - 12:53..
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Osmanlı'nın en etkin olduğu coğrafyalardan Filistin'de, Osmanlı izleri halen görülüyor. Filistin'deki bir camide Sultan II. Abdülhamid Han döneminde Osmanlı Matbaası'nda basılan üç Kur'an-ı Kerim olduğu tespit edildi.

Filistin'de Abdülhamid döneminde basılan Kur'an bulundu

MESCİTTEN TARİH ÇIKTI

Tarihi Filistin şehirlerinden olan ve bugün İsrail sınırları içerisinde kalan Tayyibe'de, Sultan'da II.Abdülhamid döneminden kalma Kuran-ı Kerim bulundu.

Filistin'de Abdülhamid döneminde basılan Kur'an bulundu

Abdülhamid Han döneminde yaptırılan Ömer Bin Hattab camisinin müezzini Said Azim, iki ay önce camide başlayan tadilat esnasında mescitteki Mushafları incelerken söz konusu tarihi Kur'an-ı Kerim'lerin varlığını keşfetti.

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