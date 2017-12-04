Filistin'de Abdülhamid döneminde basılan Kur'an bulundu

Osmanlı'nın en etkin olduğu coğrafyalardan Filistin'de, Osmanlı izleri halen görülüyor. Filistin'deki bir camide Sultan II. Abdülhamid Han döneminde Osmanlı Matbaası'nda basılan üç Kur'an-ı Kerim olduğu tespit edildi.

MESCİTTEN TARİH ÇIKTI

Tarihi Filistin şehirlerinden olan ve bugün İsrail sınırları içerisinde kalan Tayyibe'de, Sultan'da II.Abdülhamid döneminden kalma Kuran-ı Kerim bulundu.