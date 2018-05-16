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Abbas, Filistin'de bölünmenin son bulması için komite kurdu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin son bulması için bir komite kurduğu belirtildi.

Haber Merkezi | 16.05.2018 - 10:29..
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Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, "Filistin" televizyonuna yaptığı açıklamada, Abbas'ın Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin son bulması için bir komite kurduğunu söyledi.

YAHUDİ YERLEŞİMCİLER ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNE TAŞINIYOR

Gazze sınırındaki gösterilerde yaşananların ardından Filistin yönetimince alınan kararlara ilişkin dün bilgi veren Ureykat, Filistin yönetiminin, "Yahudi yerleşim birimleri inşasını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taşımaya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) olağanüstü toplantıya çağrılmasına, Filistin'in uluslararası ajanslara üye olmasına, Filistin Ulusal Konseyinde alınan kararın uygulanması ve Filistin-İsrail ilişkilerinin sınırlandırılması için FKÖ Merkez Komitesi, Yönetim Kurulu ve hükümet üyelerinden oluşacak bir komite kurulmasına" karar verdiğini duyurmuştu.

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