taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.943
USD
3,5370
EURO
3,9611
ALTIN
144,04
PETR
48,2500

Filistin'de elektrik üreten süt fabrikası

Bölgenin süt ve elektrik ihtiyacı tek bir yerden sağlanıyor.

10.06.2017 - 11:51
  1. Haberler
  2. Dünya

Batı Şeria'daki El-Cebrini Süt Ürünleri Fabrikası, elektrik ihtiyacını sığır gübresinden faydalanarak karşılıyor.

Filistin'de elektrik üreten süt fabrikası

ÜRETİM FAZLASI ELEKTRİK ŞEBEKESİNE AKTARILIYOR

Üretim fazlasını bölgedeki elektrik şebekesine aktaran fabrikanın yeni projeleri, El-Halil kentinin enerji sıkıntısına da çözüm olabilir.

Filistin'de elektrik üreten süt fabrikası

ENERJİ SIKINTISI HAYVAN GÜBRESİNDEN SAĞLANIYOR

Batı Şeria'daki en büyük sığır çiftliklerinden birine sahip olan fabrika yönetimi, çiftliğin kurulduğu Yatta ilçesi çevresinde elektrik şebekesinin yetersiz olması nedeniyle yaşanan enerji sıkıntısını fabrikada bolca bulunan hayvan gübresinden karşılama yoluna gitmiş.

Filistin'de elektrik üreten süt fabrikası

Filistin'de elektrik üreten süt fabrikası

İlginizi Çekebilir
Trump: Yeminli ifade verebilirim
ABD Başkanı, Eski FBI Başkanı'nın verdiği ifadeler sonrası sessizliğini bozdu.
Birleşik Krallık'ta oyların tamamı sayıldı
Birleşik Krallık'ta dün yapılan genel seçimde 650 bölgede kullanılan oyların tamamı sayıldı.
İran'da 'Suudi Arabistan'a ölüm' sloganları atıldı
İran'da parlamento binasında ve Humeyni'nin mezarı önündeki terör saldırısında hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi.
Suudi yayın organından küstah tweetler
Suudi Arabistan'ın haber kanallarından olan Al Arabiya'ya ait Twitter hesabından Erdoğan'a hakaret içerikli tweetler atıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Van'da Emniyet binasına saldıran teröristler yakalandı

Van'da Emniyet binasına saldıran teröristler yakalandı

263
Arda Turan umreye gitti

Arda Turan umreye gitti

186
Aleyna Tilki'nin şarkısı youtube'dan kaldırıldı

Aleyna Tilki'nin şarkısı youtube'dan kaldırıldı

75
Şehit Aybüke Öğretmen'in türküsü

Şehit Aybüke Öğretmen'in türküsü

99
Suudi yayın organından küstah tweetler

Suudi yayın organından küstah tweetler

191
Türk ürünlerine Katar marketlerinde yoğun ilgi

Türk ürünlerine Katar marketlerinde yoğun ilgi

132
Rus komutandan Rakka açıklaması

Rus komutandan Rakka açıklaması

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM