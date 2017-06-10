Filistin'de elektrik üreten süt fabrikası

Batı Şeria'daki El-Cebrini Süt Ürünleri Fabrikası, elektrik ihtiyacını sığır gübresinden faydalanarak karşılıyor.

ÜRETİM FAZLASI ELEKTRİK ŞEBEKESİNE AKTARILIYOR

Üretim fazlasını bölgedeki elektrik şebekesine aktaran fabrikanın yeni projeleri, El-Halil kentinin enerji sıkıntısına da çözüm olabilir.

ENERJİ SIKINTISI HAYVAN GÜBRESİNDEN SAĞLANIYOR

Batı Şeria'daki en büyük sığır çiftliklerinden birine sahip olan fabrika yönetimi, çiftliğin kurulduğu Yatta ilçesi çevresinde elektrik şebekesinin yetersiz olması nedeniyle yaşanan enerji sıkıntısını fabrikada bolca bulunan hayvan gübresinden karşılama yoluna gitmiş.







