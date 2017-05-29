taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.890
USD
3,5783
EURO
3,9997
ALTIN
145,70
PETR
52,1600

Filistin'de Ramazan boyunca boşanmak yasak

Filistin'de bir yargıç, Ramazan'da insanların açlık ve sigarasızlık nedeniyle acele karar verebileceklerini söyleyerek, boşanmayı yasakladı.

29.05.2017 - 17:12
  1. Haberler
  2. Dünya

Filistin İslami mahkemelerinin başındaki yargıç Mahmud El-Habbash, insanların gün boyunca yemek ve sigaradan kendilerini mahrum etmelerinin sonucunda ilişkilerinde "sorunlar yarattıklarını" söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, oruç nedeniyle çiftlerin "fevri ve üzerinde düşünülmemiş kararlar" alabilecekleri düşünülerek, sadece Ramazan ayının bitişinden sonra yapılan boşanma başvuruları değerlendirilecek.

İşgal altındaki Filistin toprakları ile İsrail ve Lübnan'da, sadece dini mahkemeler, evlilik ve boşanmalara izin verme yetkisine sahip.
Filistinli yetkililer, Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nde 2015 yılında 50 binden fazla evlilik yapıldığını, ancak 8 bin de boşanma başvurusu geldiğini açıkladı.

İlginizi Çekebilir
PKK'ya katılan Yunan anarşistler
Yunan anarşistlerin Kobani'de PKK'PYD'li teröristlerle, DEAŞ'a karşı mücadele ettiği ortaya çıktı.
Putin ve Macron bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yapacağı görüşmede öncelik ikili ilişkiler olacak.
Pakistan yanıyor
Pakistan'da, ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı, dün Belucistan eyaletinin Turbat kentinde kaydedildi.
Avustralya'da köpek balığı tekneye atladı
73 yaşındaki Terry Selwood, teknesine atlayan yaklaşık üç metrelik köpek balığı tarafından yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li vekil Biçer: Askere çiğ et yedirmişler

CHP'li vekil Biçer: Askere çiğ et yedirmişler

221
300 milyon yıl önce Türkiye'nin Dünya'daki yeri

300 milyon yıl önce Türkiye'nin Dünya'daki yeri

147
Her Ramazan yaşanan orucu uzun mu tutuyoruz tartışması

Her Ramazan yaşanan orucu uzun mu tutuyoruz tartışması

335
HDP'li Sarıyıldız ve Hezer'in vekillikleri düşürülüyor

HDP'li Sarıyıldız ve Hezer'in vekillikleri düşürülüyor

183
The Times: Türkler gündemden kaçmak için mi havadan bahsediyor

The Times: Türkler gündemden kaçmak için mi havadan bahsediyor

111
Sınırda yakalanan teröristin son hali

Sınırda yakalanan teröristin son hali

364
Atatürk dövmesini vücuduna 6 günde işleten kokoreççi

Atatürk dövmesini vücuduna 6 günde işleten kokoreççi

441
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM