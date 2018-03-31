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Filistin’de ulusal yas ilan edildi

Toprak Günü gösterilerinde 15 Filistinlinin İsrail askerlerince şehit edilmesi nedeniyle Filistin'de hüzün hakim.

AA | 31.03.2018 - 08:21..
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FİLSİTN

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinli şehit ve yararlılar için cumartesi gününü ulusal yas ilan etti.

Öte yandan Filistin hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada da, “İsrail güçlerinin orantısız saldırıları kınanırken”, uluslararası camiaya Filistinlilerin akan kanının durdurulması için acil müdahale çağrısı yapıldı.

ORANTISIZ GÜÇ

İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze sınırında ve işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin Toprak Günü münasebetiyle düzenlenen barışçıl gösterilere katılan Filistinlilere karşı orantısız güç kullanmıştı.

Sabah saatlerinden bu yana Gazze sınırındaki olaylara gerçek mermi ile müdahale eden İsrail askerleri 15 Filistinliyi şehit etmiş, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze’deki gösterilere müdahalesinde yaklaşık bin 400 Filistinli yaralamıştı.

BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ

İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşanan olayların anıldığı "Toprak Günü"nde, Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çağrısına katılmak için halk sabah saatlerinden itibaren sınıra akın etmişti.

Filistin bayrakları taşıyan çok sayıda kişi, 1948'de topraklarından göçe zorlanan Filistinlilerin dönüş hakkını savunmak ve İsrail'i protesto etmek için sınırdaki 6 noktada toplanmak üzere Gazze'nin kuzey, güney ve orta kesimlerindeki bölgelerinden sınıra doğru yürüyüşe geçmişti.

Filistinli taraflar her fırsatta yürüyüşün "barışçıl" olacağını vurgularken, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Filistinlilerin yürüyüş sırasında İsrail altyapılarına saldırması durumunda orduya gerçek mermi kullanma izni vereceğini belirtmişti. Eisenkot, yürüyüş nedeniyle bariyerlerin güçlendirileceğini ve İsrail topraklarına sızma girişimlerini engellemek için takviye birlikler konuşlandırılacağını kaydetmişti.

Ayrıca İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada yürüyüşle eş zamanlı Gazze-İsrail sınırının kapalı askeri bölge ilan edildiği duyurulmuştu.

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