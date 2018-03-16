taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.202
USD
3,8983
EURO
4,7997
ALTIN
165,05
PETR
65,0600

Filistin'deki sağlık sektörü de İsrail baskısı altında

Filistin Sağlık Bakanı Avvad, Filistin'deki sağlık sektörünün İsrail işgali nedeniyle kritik bir durumda olduğunu belirtti.

AA | 16.03.2018 - 06:10..
  1. Haberler
  2. Dünya

Sağlık Bakanı Avvad, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile Ramallah'taki ofisinde bir araya geldi. İkili Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki sağlık durumunu ele aldı.

35'TEN FAZLA İHLAL

Avvad, ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasından bu yana İsrail'in sağlık personeli ve ilk yardım görevlilerine yönelik, ambulansların engellenmesi ve sağlık ekiplerinin hedef alınması gibi 35'den fazla ihlalinin tespit edildiğini bildirdi.

Filistin'deki sağlık sektörü de İsrail baskısı altında

DSÖ'YE ÇAĞRI: İSRAİL'E BASKI YAPIN

Ghebreyesus'u, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 500 bin çocuğun psikolojik ve sosyal desteğe ihtiyaç duyduğunu ortaya koyan çalışması konusunda bilgilendiren Avvad, DSÖ'yü ülkesindeki sağlık sistemine yönelik adaletsizliği ortadan kaldırmak için baskı oluşturmasını istedi.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus da Gazze Şeridi'ndeki kurumların çalışmalarını sürdürebilmesi için gereken tıbbi ekipman ile hastanelerin hizmet vermesini sağlayacak enerjinin sağlanması çağrısında bulundu.

Avvad'a hitaben Ghebreyesus, "Yüzleştiğiniz siyasi sıkıntıların boyutunu biliyoruz ve bu problemleri hafifletecek siyasi çözüme ulaşılmasını umuyoruz." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Belçika’da polis şiddeti protesto edildi
Başkent Brüksel'de düzenlenen gösteride, ülkedeki polis şiddeti protesto edildi.
ABD, Menbiç'te PKK'dan boşalan alanlara takviye yapıyor
ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral McKenzie, Menbiç'te terör örgütünden boşalan mevkilere sevkiyat yaptıklarını açıkladı.
Cenevre'deki BM ofisi çalışanları greve gidiyor
Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi çalışanları, kötüleşen çalışma koşulları ve maaş kesintilerini protesto için bugün tam gün grev yapacak.
DEAŞ Irak'ta ordu güçlerine saldırdı
Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu 7 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakan Çalhanoğlu'ndan Arsenal'e harika gol

Hakan Çalhanoğlu'ndan Arsenal'e harika gol

10
'35 bin terörist, o tünellerden Türkiye'ye girecekti'

'35 bin terörist, o tünellerden Türkiye'ye girecekti'

46
ABD: Menbiç konusunda Türkiye ile görüşüyoruz

ABD: Menbiç konusunda Türkiye ile görüşüyoruz

25
Kızılırmak’a giren 2 genç nehirde kayboldu

Kızılırmak’a giren 2 genç nehirde kayboldu

14
ABD, Menbiç'te PKK'dan boşalan alanlara takviye yapıyor

ABD, Menbiç'te PKK'dan boşalan alanlara takviye yapıyor

10
Irak'ta ABD askerlerini taşıyan helikopter düştü

Irak'ta ABD askerlerini taşıyan helikopter düştü

36
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü 1 yaralı

Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü 1 yaralı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM