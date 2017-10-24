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Filistin'den Gazze'deki elektrik krizine yönelik hamle

Filistin hükümeti, bu yıl Gazze'deki elektrik sektörünü canlandırmak için bir planı olduğunu açıkladı.

24.10.2017 - 17:36
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Filistin hükümeti, bu yıl Gazze'deki elektrik sektörünü canlandırmak için bir planı olduğunu bildirdi.

GAZZE'NİN İHTİYACINA BÜYÜK ÖNEM VERİLİYOR

Hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah ve Gazze'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen haftalık toplantıda, imkanlar çerçevesinde tüm talep edilenleri yerine getirmeye hazır oldukları, Gazze'nin ihtiyaç ve önceliklerine büyük önem verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Filistin hükümetinin Gazze'deki bakanlık ve devlet dairelerinin etkinliğini artırmak için sürekli ve yoğun ziyaretler yaparak çalışmalarına başladığı aktarıldı.

Filistin'den Gazze'deki elektrik krizine yönelik hamle

"AĞVAR İŞGALİN BİR PARÇASI"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Ağvar bölgesinin İsrail'in bir parçası olarak kalmaya devam edeceği" sözlerinin eleştirildiği açıklamada, "Ağvar, işgal altındaki toprakların bir parçasıdır. Batı Şeria'nın yüzde 28,5'ini oluşturur. Filistin devletinin doğu sınırıdır." denildi.

Hamas ve Fetih heyetleri Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülen müzakereler kapsamında 12 Ekim'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı. Anlaşma kapsamında, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümetinin, en geç 1 Aralık 2017'ye kadar Gazze'deki tüm görevlerini Batı Şeria'da olduğu gibi yerine getireceği açıklanmıştı.

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